Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Премьер Польши приехал в Киев в годовщину российского вторжения

"Европейская правда"Пятница, 24 февраля 2023, 10:51

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в пятницу посещает Киев в годовщину начала войны России против Украины.

Об этом сообщает TVP1, пишет "Европейская правда".

Моравецкий прибыл утром и возложил венок к Стене памяти погибших в центре столицы. Его сопровождал украинский премьер Денис Шмыгаль.

Секретарь правящей партии "Право и справедливость" Кшиштоф Соболевский ранее также сообщил, что Моравецкий, вероятно, примет участие в заседании украинского парламента.

Соболевский также сообщил, что премьер-министр поехал в Киев с посланием поддержки и информацией после визита президента США Джо Байдена в Варшаву, который завершился в среду.

Представитель правительства позже опубликовал в Twitter фото Моравецкого в Киеве.

"Через год после начала российских военных действий премьер-министр Моравецкий посетил Киев, чтобы дать четкий и ощутимый сигнал о дальнейшей поддержке в защите Украины от России. Вскоре после начала войны, 15 марта, мы были в Киеве, чтобы гарантировать, что Украина не останется наедине", - написал он.

ВИДЕО ДНЯ

Накануне Моравецкий заявил, что его страна будет первой или одной из первых, кто передаст Украине танки Leopard.

Темы: ПольшаКиев
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В ГУР назвали одну из стратегических целей украинского контрнаступления

Украинские защитники уничтожили с сентября более 650 крылатых ракет и 610 "Шахедов"

Институт изучения войны убежден в победе Украины – Кулеба

В Украине погиб американский доброволец – CNN

Министр энергетики: Если будет стабильный профицит электричества, будем думать об экспорте

фото, видео, обновлено от 15:09На Подоле в Киеве произошел масштабный пожар

Все новости...
Польша
Польша высылает военного атташе Беларуси
Замороженная историческая травма – как с ней справиться?
Полиция Польши провела секретную операцию в Украине: 5 месяцев разминировали Киевскую область
Последние новости
10:51
Военные Беларуси улучшают навыки обороны, но не готовы к наступлению – Беларускі Гаюн
10:43
фотоБританская разведка: Качество элитных бригад морпехов РФ могло существенно снизиться после потерь
10:39
"Прерванный полет министра Монастырского": 40-й день памяти по министру МВД
10:22
НБУ снова продал из резервов более 600 миллионов долларов
10:10
фотоВ США женщина за 3 года родила две пары идентичных близнецов
10:04
За сутки под обстрелом россиян были 8 областей - ОВА
09:48
Президент Чехии поделился, какими видит сценарии для России после войны
09:30
Путин порассуждал о развале РФ и исчезновении "россиян как народа"
09:13
Президент Чехии о войне: "Можно надеяться на лучшее, но лучше готовиться к худшему"
08:51
В Донецкой и Херсонской областях россияне убили еще пятерых гражданских
Все новости...