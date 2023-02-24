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Премьер Польши приехал в Киев в годовщину российского вторжения

"Европейская правда"Пятница, 24 февраля 2023, 09:51

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в пятницу посещает Киев в годовщину начала войны России против Украины.

Об этом сообщает TVP1, пишет "Европейская правда".

Моравецкий прибыл утром и возложил венок к Стене памяти погибших в центре столицы. Его сопровождал украинский премьер Денис Шмыгаль.

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Секретарь правящей партии "Право и справедливость" Кшиштоф Соболевский ранее также сообщил, что Моравецкий, вероятно, примет участие в заседании украинского парламента.

Соболевский также сообщил, что премьер-министр поехал в Киев с посланием поддержки и информацией после визита президента США Джо Байдена в Варшаву, который завершился в среду.

Представитель правительства позже опубликовал в Twitter фото Моравецкого в Киеве.

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"Через год после начала российских военных действий премьер-министр Моравецкий посетил Киев, чтобы дать четкий и ощутимый сигнал о дальнейшей поддержке в защите Украины от России. Вскоре после начала войны, 15 марта, мы были в Киеве, чтобы гарантировать, что Украина не останется наедине", - написал он.

Накануне Моравецкий заявил, что его страна будет первой или одной из первых, кто передаст Украине танки Leopard.

Темы: ПольшаКиев
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