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Залужний подякував захисникам: Люди з бетону і сталі, звичайні герої

Ірина БалачукП'ятниця, 24 лютого 2023, 10:57
Валерій Залужний. Фото ОП

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний подякував усім, хто боронить Україну, і висловив упевненість у перемозі.

Джерело: відео з Facebook Залужного

Пряма мова головнокомандувача ЗСУ: "Основа нашої стійкості – люди. Люди з бетону, люди зі сталі. Звичайні люди. Звичайні герої. Серед нас. З нами в строю.

Дякую вам. Пишаюся вами. Це завдяки вам ми встояли. Завдяки вам переможемо".

Деталі: Залужний також опублікував відео з українськими захисниками.

Теми: ЗалужнийвійнаЗбройні сили
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