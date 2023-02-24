Залужний подякував захисникам: Люди з бетону і сталі, звичайні герої
П'ятниця, 24 лютого 2023, 10:57
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний подякував усім, хто боронить Україну, і висловив упевненість у перемозі.
Джерело: відео з Facebook Залужного
Пряма мова головнокомандувача ЗСУ: "Основа нашої стійкості – люди. Люди з бетону, люди зі сталі. Звичайні люди. Звичайні герої. Серед нас. З нами в строю.
Дякую вам. Пишаюся вами. Це завдяки вам ми встояли. Завдяки вам переможемо".
Деталі: Залужний також опублікував відео з українськими захисниками.