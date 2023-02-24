Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Залужный поблагодарил защитников: Люди из бетона и стали, обычные герои

Ирина БалачукПятница, 24 февраля 2023, 09:57
Залужный поблагодарил защитников: Люди из бетона и стали, обычные герои
Валерий Залужный. Фото ОП

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поблагодарил всех, кто защищает Украину, и выразил уверенность в победе.

Источник: видео из Facebook Залужного

Прямая речь главнокомандующего ВСУ: "Основа нашей стойкости – люди. Люди из бетона, люди из стали. Обычные люди. Обычные герои. Среди нас. С нами в строю.

Реклама:

Спасибо вам. Горжусь вами. Это благодаря вам мы устояли. Благодаря вам победим".

Детали: Залужный также опубликовал видео с украинскими защитниками. 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЗалужныйвойнаВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все. Угроза еще сохраняется

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополняется Россия наносит массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздаются взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Все новости...
Залужный
Украинцы в Дании готовы к летной подготовке на F-16 − Залужный
Залужный обсуждал стратегию Украины на встрече с чиновниками НАТО – The Guardian
На "Слава Украине" весь мир отвечает: "Героям слава": Зеленский и Залужный поздравили с Днем Независимости
Последние новости
09:24
В Днепре есть погибшие и пострадавшие − Филатов
09:20
Когда Бог смеется: как семья из Мариуполя воспитывает троих усыновленных детей и решилась взять четвертую
09:16
Еще один штат не допустил Трампа к участию в праймериз
09:09
В Киеве под завалами складского помещения находятся три человека - Кличко
09:07
Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все. Угроза еще сохраняется
08:49
дополнено от 06:29Оккупанты нанесли удары по Харькову: один погибший, 8 раненых − ОВА
08:48
Массовая стрельба в Праге: стрелок в письме признался в еще двух убийствах
08:47
СМИ: В Одессе загорелась многоэтажка, в Днепре – ТЦ
08:42
Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки
08:36
фото Во Львове − попадание в жилой дом и пожар в лицее: есть пострадавшие
Все новости...
Реклама: