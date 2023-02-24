Залужный поблагодарил защитников: Люди из бетона и стали, обычные герои
Пятница, 24 февраля 2023, 10:57
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поблагодарил всех, кто защищает Украину, и выразил уверенность в победе.
Источник: видео из Facebook Залужного
Прямая речь главнокомандующего ВСУ: "Основа нашей стойкости – люди. Люди из бетона, люди из стали. Обычные люди. Обычные герои. Среди нас. С нами в строю.
Спасибо вам. Горжусь вами. Это благодаря вам мы устояли. Благодаря вам победим".
Детали: Залужный также опубликовал видео с украинскими защитниками.