Залужный поблагодарил защитников: Люди из бетона и стали, обычные герои

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поблагодарил всех, кто защищает Украину, и выразил уверенность в победе.

Источник: видео из Facebook Залужного

Прямая речь главнокомандующего ВСУ: "Основа нашей стойкости – люди. Люди из бетона, люди из стали. Обычные люди. Обычные герои. Среди нас. С нами в строю.

Спасибо вам. Горжусь вами. Это благодаря вам мы устояли. Благодаря вам победим".

Детали: Залужный также опубликовал видео с украинскими защитниками.