Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Дейнеко про зустріч із головним прикордонником РБ перед війною: Він зблід, став червоним, а потім зеленим

"Українська правда"П'ятниця, 24 лютого 2023, 11:42
Сергій Дейнеко із журналістами УП. фото ДПСУ

Голова прикордонслужби Білорусі на зустрічі з очільником ДПСУ Сергієм Дейнеком перед повномасштабним вторгненням РФ брехав, що нападу "точно не може бути".

Джерело: очільник ДПСУ Сергій Дейнеко в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "19 лютого я за командою президента зустрічався зі своїм колегою, це була зустріч на кордоні. Я довів йому нашу інформацію, попросив передати її самоназваному президенту Лукашенку, тим більше, що той теж є прикордонником. Лукашенко ж проходив строкову службу в прикордонних військах КДБ СРСР.

Тому він повинен був розуміти, що прикордонники мають запобігати порушенню кордону, а не влаштовувати і сприяти йому.  Мій колега запевнив, що цього "точно не може бути". Але по його реакції я бачив, що він бреше. Це була остання зустріч і остання розмова з ним. 

Я дав йому послухати деякі матеріали, перехоплення розмов російських військовослужбовців. Він зблід, потім став червоним, потім зеленим, обіцяв, що доповість цього ж вечора Лукашенку. Ну, а далі ми вже бачили, що відбувалося".

Деталі: На думку Дейнека, втримати ситуацію, особливо в перші дні Україні допомогло те, що ЗСУ провели навчання у лютому, на противагу навчанням так званої союзної держави Білорусі та Росії. 

Дейнеко каже, що наполягав на їхній доцільності у розмові з міністром оборони Резніковим і головнокомандувачем Залужним.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Я дуже радий, що ці навчання були проведені, наші військові частини були підняті, розгорнуті і під час збройного вторгнення Росії вони вже могли протистояти і завдавати вогневе ураження".

Читайте також: "Будьте прокляты, твари!": глава ДПСУ написав Білорусі, яка воює проти України

Теми: Прикордонна службаБілорусьвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Путін порозмірковував про розвал РФ й зникнення "росіян як народу"

У ГУР назвали одну зі стратегічних цілей українського контрнаступу

Українські захисники знищили з вересня понад 650 крилатих ракет і 610 "Шахедів"

Інститут вивчення війни переконаний у перемозі України – Кулеба

В Україні загинув американський доброволець – CNN

Міністр енергетики: Якщо буде стабільний профіцит електрики, будемо думати про експорт

Усі новини...
Прикордонна служба
Очільник ДПСУ розповів, коли насправді почалося повномасштабне вторгнення Росії
Голова прикордонників: Ми знали, що РФ нападе з Білорусі, але в штурм із Криму не вірили
Голова прикордонників Дейнеко про смс Зеленському о 5:17 ранку, фразу підлеглого зі Зміїного та батальйон "Монако"
Останні новини
11:14
Не працює жодна школа: як навчаються діти в окупованому Сєвєродонецьку
11:06
У Бучі до кінця весни відновлять 110 будинків
10:51
Військові Білорусі покращують навички оборони, але не готові до наступу - Беларускі Гаюн
10:43
Британська розвідка: Боєздатність елітних підрозділів морпіхів РФ могла суттєво знизитись після втрат
10:39
"Перерваний політ міністра Монастирського": 40-й день пам'яті за міністром МВС
10:22
НБУ знову продав з резервів понад 600 мільйонів доларів
10:10
фотоУ США жінка за 3 роки народила дві пари ідентичних близнюків
10:04
За добу під обстрілом росіян були 8 областей – ОВА
09:48
Президент Чехії поділився, якими бачить сценарії для Росії після війни
09:30
Путін порозмірковував про розвал РФ й зникнення "росіян як народу"
Усі новини...