Дейнеко про зустріч із головним прикордонником РБ перед війною: Він зблід, став червоним, а потім зеленим

Голова прикордонслужби Білорусі на зустрічі з очільником ДПСУ Сергієм Дейнеком перед повномасштабним вторгненням РФ брехав, що нападу "точно не може бути".

Джерело: очільник ДПСУ Сергій Дейнеко в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "19 лютого я за командою президента зустрічався зі своїм колегою, це була зустріч на кордоні. Я довів йому нашу інформацію, попросив передати її самоназваному президенту Лукашенку, тим більше, що той теж є прикордонником. Лукашенко ж проходив строкову службу в прикордонних військах КДБ СРСР.

Тому він повинен був розуміти, що прикордонники мають запобігати порушенню кордону, а не влаштовувати і сприяти йому. Мій колега запевнив, що цього "точно не може бути". Але по його реакції я бачив, що він бреше. Це була остання зустріч і остання розмова з ним.

Я дав йому послухати деякі матеріали, перехоплення розмов російських військовослужбовців. Він зблід, потім став червоним, потім зеленим, обіцяв, що доповість цього ж вечора Лукашенку. Ну, а далі ми вже бачили, що відбувалося".

Деталі: На думку Дейнека, втримати ситуацію, особливо в перші дні Україні допомогло те, що ЗСУ провели навчання у лютому, на противагу навчанням так званої союзної держави Білорусі та Росії.

Дейнеко каже, що наполягав на їхній доцільності у розмові з міністром оборони Резніковим і головнокомандувачем Залужним.

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Пряма мова: "Я дуже радий, що ці навчання були проведені, наші військові частини були підняті, розгорнуті і під час збройного вторгнення Росії вони вже могли протистояти і завдавати вогневе ураження".

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