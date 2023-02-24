Дейнеко о встрече с главным пограничником РБ перед войной: Он побледнел, стал красным, а потом зеленым

Глава погранслужбы Беларуси на встрече с главой ГПСУ Сергеем Дейнеко перед полномасштабным вторжением РФ врал, что нападения "точно не может быть".

Источник: глава ГПСУ Сергей Дейнеко в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "19 февраля я по команде президента встречался со своим коллегой, это была встреча на границе. Я довел ему нашу информацию, попросил передать ее самоназванному президенту Лукашенко, тем более, что тот тоже является пограничником. Лукашенко же проходил срочную службу в пограничных войсках КГБ СССР.

Поэтому он должен был понимать, что пограничники должны предотвращать нарушение границы, а не устраивать и способствовать ему. Мой коллега заверил, что этого "точно не может быть". Но по его реакции я видел, что он врет. Это была последняя встреча и последний разговор с ним.

Я дал ему послушать некоторые материалы, перехваты разговоров российских военнослужащих. Он побледнел, потом стал красным, потом зеленым, обещал, что доложит в этот же вечер Лукашенко. Ну, а дальше мы уже видели, что происходило".

Детали: По мнению Дейнеко, удержать ситуацию, особенно в первые дни Украине помогло то, что ВСУ провели учения в феврале, в противовес учениям так называемого союзного государства Беларуси и России.

Дейнеко говорит, что настаивал на их целесообразности в разговоре с министром обороны Резниковым и главнокомандующим Залужным.

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Прямая речь: "Я очень рад, что эти учения были проведены, наши воинские части были подняты, развернуты и во время вооруженного вторжения России они уже могли противостоять и наносить огневое поражение".

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