Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Дейнеко о встрече с главным пограничником РБ перед войной: Он побледнел, стал красным, а потом зеленым

"Украинская правда"Пятница, 24 февраля 2023, 10:42
Дейнеко о встрече с главным пограничником РБ перед войной: Он побледнел, стал красным, а потом зеленым
Сергей Дейнеко с журналистами УП. фото ГПСУ

Глава погранслужбы Беларуси на встрече с главой ГПСУ Сергеем Дейнеко перед полномасштабным вторжением РФ врал, что нападения "точно не может быть".

Источник: глава ГПСУ Сергей Дейнеко в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "19 февраля я по команде президента встречался со своим коллегой, это была встреча на границе. Я довел ему нашу информацию, попросил передать ее самоназванному президенту Лукашенко, тем более, что тот тоже является пограничником. Лукашенко же проходил срочную службу в пограничных войсках КГБ СССР.

Реклама:

Поэтому он должен был понимать, что пограничники должны предотвращать нарушение границы, а не устраивать и способствовать ему. Мой коллега заверил, что этого "точно не может быть". Но по его реакции я видел, что он врет. Это была последняя встреча и последний разговор с ним.

Я дал ему послушать некоторые материалы, перехваты разговоров российских военнослужащих. Он побледнел, потом стал красным, потом зеленым, обещал, что доложит в этот же вечер Лукашенко. Ну, а дальше мы уже видели, что происходило".

Детали: По мнению Дейнеко, удержать ситуацию, особенно в первые дни Украине помогло то, что ВСУ провели учения в феврале, в противовес учениям так называемого союзного государства Беларуси и России.

ВИДЕО ДНЯ

Дейнеко говорит, что настаивал на их целесообразности в разговоре с министром обороны Резниковым и главнокомандующим Залужным.

Прямая речь: "Я очень рад, что эти учения были проведены, наши воинские части были подняты, развернуты и во время вооруженного вторжения России они уже могли противостоять и наносить огневое поражение".

Читайте также: "Будьте прокляты, твари!": глава ГПСУ написал Беларуси, которая воюет против Украины

Темы: Пограничная службаБеларусьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все. Угроза еще сохраняется

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополняется Россия наносит массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздаются взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Все новости...
Пограничная служба
Пограничники подтверждают, что "вагнеровцы" выезжают из Беларуси
Пограничные службы Литвы, Латвии и Польши обсудили сценарий закрытия границы с Беларусью
Пограничники будут выпускать из Украины еще одну категорию военнообязанных
Последние новости
09:24
В Днепре есть погибшие и пострадавшие − Филатов
09:20
Когда Бог смеется: как семья из Мариуполя воспитывает троих усыновленных детей и решилась взять четвертую
09:16
Еще один штат не допустил Трампа к участию в праймериз
09:09
В Киеве под завалами складского помещения находятся три человека - Кличко
09:07
Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все. Угроза еще сохраняется
08:49
дополнено от 06:29Оккупанты нанесли удары по Харькову: один погибший, 8 раненых − ОВА
08:48
Массовая стрельба в Праге: стрелок в письме признался в еще двух убийствах
08:47
СМИ: В Одессе загорелась многоэтажка, в Днепре – ТЦ
08:42
Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки
08:36
фото Во Львове − попадание в жилой дом и пожар в лицее: есть пострадавшие
Все новости...
Реклама: