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Очільник ДПСУ розповів, коли насправді почалося повномасштабне вторгнення Росії

"Українська правда"П'ятниця, 24 лютого 2023, 12:27
Сергій Дейнеко. фото ДПСУ

Повномасштабне вторгнення російських військ на територію України розпочалося о 3:40 24 лютого 2022 року на Луганщині.

Джерело: очільник ДПСУ Сергій Дейнеко в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Всі вважають, що вторгнення почалося о 4-ій. Це не дуже коректно.  Вторгнення почалося о 3:40 на ділянці Луганського прикордонного загону, це Міловський район".

Деталі: Це – прикордонний загін, який у 2014 році очолював сам Дейнеко.

В ніч проти 24 лютого диверсійно-розвідувальна група російських військ напала на українських прикордонників у  населеному пункті Зоринівка.

Там зав'язався бій і був перший загиблий воїн у цій повномасштабній агресії.

Пряма мова: "Прийшли доповіді, і близько четвертої ранку я доповів міністру внутрішніх справ Денису Монастирському про те, що на трьох напрямках мої підлеглі уже ведуть бої, що насуваються колони. Я так зрозумів, що він уже доповідає президенту.

ВІДЕО ДНЯ

Особисто Зеленському я відправив sms о 5-й годині 17 хвилин, коли вже практично по всьому державному кордону йшло вторгнення.

Ви ж розумієте, чому багато людей не сприймали цю загрозу війни як реальну? Тому що жодна адекватна людина не могла повірити в те, що в 21 столітті в центрі Європи можлива така війна. Коли абсолютно без жодних передумов для цього велика держава, якою є Російська Федерація, в такий брутальний спосіб нападає на абсолютно миролюбну державу, як Україна".

Теми: Прикордонна службавійна
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