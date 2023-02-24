Глава ГПСУ рассказал, когда на самом деле началось полномасштабное вторжение РФ

Полномасштабное вторжение российских войск на территорию Украины началось в 3:40 24 февраля 2022 года на Луганщине.

Источник: глава ГПСУ Сергей Дейнеко в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Все считают, что вторжение началось в 4 часа. Это не очень корректно. Вторжение началось в 3:40 на участке Луганского пограничного отряда, это Меловской район".

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Детали: Это - пограничный отряд, который в 2014 году возглавлял сам Дейнеко.

В ночь на 24 февраля диверсионно-разведывательная группа российских войск напала на украинских пограничников в населенном пункте Зориновка.

Там завязался бой и был первый погибший воин в этой полномасштабной агрессии.

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Прямая речь: "Пришли доклады, и около четырех утра я доложил министру внутренних дел Денису Монастырскому о том, что на трех направлениях мои подчиненные уже ведут бои, что надвигаются колонны. Я так понял, что он уже докладывает президенту.

Лично Зеленскому я отправил sms в 5 часов 17 минут, когда уже практически по всей государственной границе шло вторжение.

Вы же понимаете, почему многие люди не воспринимали эту угрозу войны как реальную? Потому что ни один адекватный человек не мог поверить в то, что в 21 веке в центре Европы возможна такая война. Когда абсолютно без всяких предпосылок для этого большое государство, которым является Российская Федерация, таким грубым способом нападает на абсолютно миролюбивое государство, как Украина.".