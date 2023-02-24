Кличко підбив підсумки року війни: прозвучало майже 700 тривог, окупанти вбили 160 цивільних

Наслідки ракетного удару росіян по Києву у квітні 2022 року. Фото КМДА

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що за рік повномасштабної війни у Києві 680 лунали тривоги, окупанти пошкодили у місті понад 700 будівель, убили 160 мирних мешканців, серед яких 5 дітей.

Джерело: столичний міський голова у Telegram

Пряма мова Кличка: "Коротко в деяких цифрах про реалії столиці за рік широкомасштабної війни. З 24 лютого 2022 року в Києві:

Повітряна тривога пролунала 680 разів,

Пошкоджені понад 700 будівель (417 багатоповерхових та 109 приватних будинків, а також 93 заклади освіти),

Загинули в столиці понад 160 цивільних мешканців, серед них – 5 дітей".

Деталі: Мер також додав, що у Києві зареєстровані понад 229 тисяч внутрішньо переміщених осіб, серед яких – 40 тисяч дітей.

Крім того, за рік повномасштабної війни у столиці одружились 24 852 пари та народилось 16 461 немовля (8 507 хлопчиків та 7 954 дівчинки).