Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кличко підбив підсумки року війни: прозвучало майже 700 тривог, окупанти вбили 160 цивільних

Ірина БалачукП'ятниця, 24 лютого 2023, 12:12
Кличко підбив підсумки року війни: прозвучало майже 700 тривог, окупанти вбили 160 цивільних
Наслідки ракетного удару росіян по Києву у квітні 2022 року. Фото КМДА

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що за рік повномасштабної війни у Києві 680 лунали тривоги, окупанти пошкодили у місті понад 700 будівель, убили 160 мирних мешканців, серед яких 5 дітей.

Джерело: столичний міський голова у Telegram

Пряма мова Кличка: "Коротко в деяких цифрах про реалії столиці за рік широкомасштабної війни. З 24 лютого 2022 року в Києві:

Реклама:
  • Повітряна тривога пролунала 680 разів,
  • Пошкоджені понад 700 будівель (417 багатоповерхових та 109 приватних будинків, а також 93 заклади освіти),
  • Загинули в столиці понад 160 цивільних мешканців, серед них – 5 дітей".

Деталі: Мер також додав, що у Києві зареєстровані понад 229 тисяч внутрішньо переміщених осіб, серед яких – 40 тисяч дітей.

Крім того, за рік повномасштабної війни у столиці одружились 24 852 пари та народилось 16 461 немовля (8 507 хлопчиків та 7 954 дівчинки).

Теми: КиїввійнаВіталій Кличко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Усі новини...
Київ
У Києві введуть новий формат перепусток для пересування у комендантську годину
The Guardian показав відео нічної ракетної атаки у Києві та її наслідків
У центрі Києва родичі зниклих та полонених вийшли на акцію
Останні новини
12:13
ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для продовження підтримки України
11:56
ОГП підтвердив, що контактував із бойовиком РФ і вивчає інформацію від нього
11:51
фотоУ США ведучу YouTube-каналу про виховання судитимуть через жорстоке поводження з дітьми
11:40
У Київраді допускають часткове закриття і червоної гілки метро
11:34
Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"
11:30
"Укренерго": через негоду знеструмлені 132 населені пункти, понад 100 – більше доби
11:28
На залізничному вокзалі Києва відкриють інтерактивну різдвяну виставку "Зірка сходить"
11:25
Google виплатить 700 мільйонів доларів споживачам у США для врегулювання позову
11:20
США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 
11:07
інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування
Усі новини...
Реклама: