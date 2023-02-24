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Кличко подвел итоги года войны: прозвучало почти 700 тревог, оккупанты убили 160 гражданских

Ирина БалачукПятница, 24 февраля 2023, 12:12
Кличко подвел итоги года войны: прозвучало почти 700 тревог, оккупанты убили 160 гражданских
Последствия ракетного удара россиян по Киеву в апреле 2022 года. Фото КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что за год полномасштабной войны в Киеве 680 раздавались тревоги, оккупанты повредили в городе более 700 зданий, убили 160 мирных жителей, среди которых 5 детей.

Источник: столичный городской голова в Telegram

Прямая речь Кличко: "Коротко в некоторых цифрах о реалиях столицы за год широкомасштабной войны. С 24 февраля 2022 года в Киеве:

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  • Воздушная тревога прозвучала 680 раз,
  • Повреждены более 700 зданий (417 многоэтажных и 109 частных домов, а также 93 учебных заведения),
  • Погибли в столице более 160 гражданских жителей, среди них – 5 детей".

Детали: Мэр также добавил, что в Киеве зарегистрированы более 229 тысяч внутренне перемещенных лиц, среди которых – 40 тысяч детей.

Кроме того, за год полномасштабной войны в столице поженились 24 852 пары и родился 16 461 младенец (8 507 мальчиков и 7 954 девочки).

Темы: КиеввойнаВиталий Кличко
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