Кличко подвел итоги года войны: прозвучало почти 700 тревог, оккупанты убили 160 гражданских

Последствия ракетного удара россиян по Киеву в апреле 2022 года. Фото КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что за год полномасштабной войны в Киеве 680 раздавались тревоги, оккупанты повредили в городе более 700 зданий, убили 160 мирных жителей, среди которых 5 детей.

Источник: столичный городской голова в Telegram

Прямая речь Кличко: "Коротко в некоторых цифрах о реалиях столицы за год широкомасштабной войны. С 24 февраля 2022 года в Киеве:

Реклама:

Воздушная тревога прозвучала 680 раз,

Повреждены более 700 зданий (417 многоэтажных и 109 частных домов, а также 93 учебных заведения),

Погибли в столице более 160 гражданских жителей, среди них – 5 детей".

Детали: Мэр также добавил, что в Киеве зарегистрированы более 229 тысяч внутренне перемещенных лиц, среди которых – 40 тысяч детей.

Кроме того, за год полномасштабной войны в столице поженились 24 852 пары и родился 16 461 младенец (8 507 мальчиков и 7 954 девочки).