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Верховная Рада забрала мандаты еще у трех нардепов

Валентина РоманенкоПятница, 24 февраля 2023, 13:21
фото из Telegram Железняка

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народных депутатов от запрещенной партии ОПЗЖ Олега Волошина, Натальи Королевской и Юрия Солода

Источник: нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram

Детали: Больше всего голосов набрала Королевская - 332.

За прекращение полномочий нардепа Юрия Солода проголосовали 325 депутатов, Олега Волошина - 330

Прямая речь: "Рада обновила рекорд и сейчас осталось 405 нардепов".

Справка: По данным движения "Чесно", за год полномасштабной войны России против Украины рекордное количество нардепов - 17 - досрочно потеряло мандаты. Такое в истории украинского парламентаризма случается впервые.

Почти все они являются представителями запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ. В то же время во избежание ответственности большинство из них действовали на опережение и сложили мандаты по собственному желанию.

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Темы: Верховная Рада
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