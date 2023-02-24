Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Генсек НАТО про "мирний план" Пекіна: Немає великої довіри до Китаю

П'ятниця, 24 лютого 2023, 13:33
Єнс Столтенберг, фото: Getty Images

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг стримано відреагував на пропозицію Китаю про те, яким чином завершити війну в Україні.

Про це він сказав на пресконференції в Таллінні, повідомляє "Європейська правда".

"Китай не користується великою довірою, тому що він не зміг засудити незаконне вторгнення в Україну", - сказав він, додавши, що Пекін підписав угоду з президентом Росії Владіміром Путіним лише за кілька днів до вторгнення.

Столтенберг також зазначив, що НАТО поки не бачить, щоб Китай передавав Росії летальне озброєння.

"Але ми бачимо ознаки, що Китай, можливо, планує і розглядає постачання військової допомоги Росії. І Китай не повинен це робити, тому ще це буде підтримкою незаконного вторгнення з порушенням міжнародного права", - додав генсек.

Напередодні китайське міністерство закордонних справ опублікувало так званий "мирний план" зі своїми ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України.

Він складається з 12 пунктів і закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, але не містить конкретних кроків.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: НАТОКитайУкраїнавійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Повернувши Крим, ми відновимо мир – Зеленський

Путін порозмірковував про розвал РФ й зникнення "росіян як народу"

У ГУР назвали одну зі стратегічних цілей українського контрнаступу

Українські захисники знищили з вересня понад 650 крилатих ракет і 610 "Шахедів"

Інститут вивчення війни переконаний у перемозі України – Кулеба

В Україні загинув американський доброволець – CNN

Усі новини...
НАТО
Генсек НАТО: Є ознаки того, що Китай може готуватися допомагати Росії зброєю
Джонсон хоче стати генсеком НАТО
Росія – найбільша загроза НАТО, місце України – в Альянсі: заява лідерів "Бухарестської дев’ятки"
Останні новини
13:54
Де ховатися, аби був шанс вижити у разі ядерного вибуху? Дослідження
13:39
Thales найме 12 тисяч працівників через стрімке зростання замовлень
13:24
Повернувши Крим, ми відновимо мир – Зеленський
13:09
У Грузії з’явився ще жорсткіший проєкт закону про "іноагентів" з тюремними термінами
12:55
Споживання електроенергії знизилося, дефіциту потужності немає – "Укренерго"
12:38
Шмигаль: У Міноборони немає системної корупції, прояви – поодинокі
12:21
Зеленський виступив з подякою до Литви, Німеччини, Данії
11:59
Історія компанії Netflix: від крихітного прокату до короля серіалів
11:46
Нардепи пропонують назвати вулицю в Києві іменем Монастирського
11:31
Президент Чехії виключає, що Захід скоротить підтримку України, побоюючись ескалації через Крим
Усі новини...