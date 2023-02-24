Генсек НАТО про "мирний план" Пекіна: Немає великої довіри до Китаю

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг стримано відреагував на пропозицію Китаю про те, яким чином завершити війну в Україні.

Про це він сказав на пресконференції в Таллінні, повідомляє "Європейська правда".

"Китай не користується великою довірою, тому що він не зміг засудити незаконне вторгнення в Україну", - сказав він, додавши, що Пекін підписав угоду з президентом Росії Владіміром Путіним лише за кілька днів до вторгнення.

Столтенберг також зазначив, що НАТО поки не бачить, щоб Китай передавав Росії летальне озброєння.

"Але ми бачимо ознаки, що Китай, можливо, планує і розглядає постачання військової допомоги Росії. І Китай не повинен це робити, тому ще це буде підтримкою незаконного вторгнення з порушенням міжнародного права", - додав генсек.

Напередодні китайське міністерство закордонних справ опублікувало так званий "мирний план" зі своїми ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України.

Він складається з 12 пунктів і закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, але не містить конкретних кроків.