Генсек НАТО про "мирний план" Пекіна: Немає великої довіри до Китаю

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг стримано відреагував на пропозицію Китаю про те, яким чином завершити війну в Україні.

Про це він сказав на пресконференції в Таллінні, повідомляє "Європейська правда".

"Китай не користується великою довірою, тому що він не зміг засудити незаконне вторгнення в Україну", - сказав він, додавши, що Пекін підписав угоду з президентом Росії Владіміром Путіним лише за кілька днів до вторгнення.

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Столтенберг також зазначив, що НАТО поки не бачить, щоб Китай передавав Росії летальне озброєння.

"Але ми бачимо ознаки, що Китай, можливо, планує і розглядає постачання військової допомоги Росії. І Китай не повинен це робити, тому ще це буде підтримкою незаконного вторгнення з порушенням міжнародного права", - додав генсек.

Напередодні китайське міністерство закордонних справ опублікувало так званий "мирний план" зі своїми ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України.

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Він складається з 12 пунктів і закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, але не містить конкретних кроків.