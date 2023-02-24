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Генсек НАТО о "мирном плане" Пекина: Нет большого доверия к Китаю

Пятница, 24 февраля 2023, 12:33
Генсек НАТО о мирном плане Пекина: Нет большого доверия к Китаю
Йенс Столтенберг, фото: Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сдержанно отреагировал на предложение Китая о том, каким образом завершить войну в Украине.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Таллинне, сообщает "Европейская правда".

"Китай не пользуется большим доверием, потому что он не смог осудить незаконное вторжение в Украину", - сказал он, добавив, что Пекин подписал соглашение с президентом России Владимиром Путиным лишь за несколько дней до вторжения.

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Столтенберг также отметил, что НАТО пока не видит, чтобы Китай передавал России летальное вооружение.

"Но мы видим признаки, что Китай, возможно, планирует и рассматривает поставки военной помощи России. И Китай не должен это делать, потому еще это будет поддержкой незаконного вторжения с нарушением международного права", - добавил генсек.

Накануне китайское министерство иностранных дел опубликовало так называемый "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны России против Украины.

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Он состоит из 12 пунктов и призывает к прекращению огня и возобновлению переговоров, но не содержит конкретных шагов.

Темы: НАТОКитайУкраинавойна
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