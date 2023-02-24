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Генсек НАТО о "мирном плане" Пекина: Нет большого доверия к Китаю

Пятница, 24 февраля 2023, 13:33
Йенс Столтенберг, фото: Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сдержанно отреагировал на предложение Китая о том, каким образом завершить войну в Украине.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Таллинне, сообщает "Европейская правда".

"Китай не пользуется большим доверием, потому что он не смог осудить незаконное вторжение в Украину", - сказал он, добавив, что Пекин подписал соглашение с президентом России Владимиром Путиным лишь за несколько дней до вторжения.

Столтенберг также отметил, что НАТО пока не видит, чтобы Китай передавал России летальное вооружение.

"Но мы видим признаки, что Китай, возможно, планирует и рассматривает поставки военной помощи России. И Китай не должен это делать, потому еще это будет поддержкой незаконного вторжения с нарушением международного права", - добавил генсек.

Накануне китайское министерство иностранных дел опубликовало так называемый "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны России против Украины.

Он состоит из 12 пунктов и призывает к прекращению огня и возобновлению переговоров, но не содержит конкретных шагов.

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Темы: НАТОКитайУкраинавойна
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