Рада розірвала всі угоди з РФ щодо Азовського моря

Верховна Рада України у п’ятницю денонсувала всі договори з Росією щодо Азовського моря.

Джерело: народний депутат Ярослав Железняк в Telegram, картки документів 0182 та 0183 на сайті ВР

Деталі: Нардеп уточнив, що йдеться про договір про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки та угоду про створення Чорноморської групи військово-морського співробітництва.

Перший договір був підписаний у 2003 році, його денонсацію підтримали 303 нардепи. Друга угода укладена в тому ж році, за розірвання проголосували 305 депутатів

У пояснювальних записках серед причин денонсації є: