Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Рада розірвала всі угоди з РФ щодо Азовського моря

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 24 лютого 2023, 13:07
Рада розірвала всі угоди з РФ щодо Азовського моря
Фото: GETTY IMAGES

Верховна Рада України у п’ятницю денонсувала всі договори з Росією щодо Азовського моря.

Джерело: народний депутат Ярослав Железняк в Telegram, картки документів 0182 та 0183 на сайті ВР

Деталі: Нардеп уточнив, що йдеться про договір про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки та угоду про створення Чорноморської групи військово-морського співробітництва.

Реклама:

Перший договір був підписаний у 2003 році, його денонсацію підтримали 303 нардепи. Друга угода укладена в тому ж році, за розірвання проголосували 305 депутатів

У пояснювальних записках серед причин денонсації є: 

  • фактичне перетворення Азовського моря, яке містить територіальне море та виключну економічну зону України, Росією на власне "внутрішнє озеро", а також узурпація прав та юрисдикції України як прибережної держави у її морських районах в Чорному та Азовському морях і Керченській протоці;
  • пошкодження та/або потоплення комерційних суден, що плавають під прапорами різних держав, та обстріли портової інфраструктури України Збройними Силами РФ;
  • захоплення Каховського судноплавного шлюзу на річці Дніпро – стратегічно важливого об’єкта для судноплавства в Україні, перевезення зерна і продуктів харчування;
  • захоплення державою-агресором прибережних бурових платформ в Чорному морі, які є власністю України, а також незаконний видобуток Росією корисних копалин на українському шельфі Чорного та Азовського морів.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Верховна РадаАзовське мореРосіяміжнародні відносини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Усі новини...
Верховна Рада
Зеленський хоче прирівняти корупцію до держзради на час війни
П'ять додаткових підстав для припинення виплати пенсії: Рада ухвалила законопроєкт за основу
Рада створила комісію, ціль якої допомогти російським народам стати вільними
Останні новини
12:13
ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для продовження підтримки України
11:56
ОГП підтвердив, що контактував із бойовиком РФ і вивчає інформацію від нього
11:51
фотоУ США ведучу YouTube-каналу про виховання судитимуть через жорстоке поводження з дітьми
11:40
У Київраді допускають часткове закриття і червоної гілки метро
11:34
Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"
11:30
"Укренерго": через негоду знеструмлені 132 населені пункти, понад 100 – більше доби
11:28
На залізничному вокзалі Києва відкриють інтерактивну різдвяну виставку "Зірка сходить"
11:25
Google виплатить 700 мільйонів доларів споживачам у США для врегулювання позову
11:20
США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 
11:07
інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування
Усі новини...
Реклама: