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Рада розірвала всі угоди з РФ щодо Азовського моря

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 24 лютого 2023, 14:07
Фото: GETTY IMAGES

Верховна Рада України у п’ятницю денонсувала всі договори з Росією щодо Азовського моря.

Джерело: народний депутат Ярослав Железняк в Telegram, картки документів 0182 та 0183 на сайті ВР

Деталі: Нардеп уточнив, що йдеться про договір про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки та угоду про створення Чорноморської групи військово-морського співробітництва.

Перший договір був підписаний у 2003 році, його денонсацію підтримали 303 нардепи. Друга угода укладена в тому ж році, за розірвання проголосували 305 депутатів

У пояснювальних записках серед причин денонсації є: 

  • фактичне перетворення Азовського моря, яке містить територіальне море та виключну економічну зону України, Росією на власне "внутрішнє озеро", а також узурпація прав та юрисдикції України як прибережної держави у її морських районах в Чорному та Азовському морях і Керченській протоці;
  • пошкодження та/або потоплення комерційних суден, що плавають під прапорами різних держав, та обстріли портової інфраструктури України Збройними Силами РФ;
  • захоплення Каховського судноплавного шлюзу на річці Дніпро – стратегічно важливого об’єкта для судноплавства в Україні, перевезення зерна і продуктів харчування;
  • захоплення державою-агресором прибережних бурових платформ в Чорному морі, які є власністю України, а також незаконний видобуток Росією корисних копалин на українському шельфі Чорного та Азовського морів.

Теми: Верховна РадаАзовське мореРосіяміжнародні відносини
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