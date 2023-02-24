Рада разорвала все соглашения с РФ по Азовскому морю

Верховная Рада Украины в пятницу денонсировала все договоры с Россией по Азовскому морю.

Источник: народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, карточка документа 0182 на сайте ВР, карточка документа 0183 на сайте ВР

Детали: Нардеп уточнил, что речь идет о договоре между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива и соглашение о создании Черноморской группы военно-морского сотрудничества.

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Первый договор был подписан в 2003 году. Его денонсацию поддержали 303 нардепа. Второе соглашение также заключено в 2003 году. За расторжение проголосовали. 305 депутатов

В пояснительных записках среди причин денонсации есть:

фактическое превращение Азовского моря, которое содержит территориальное море и исключительную экономическую зону Украины, Россией на собственное "внутреннее озеро", а также узурпация прав и юрисдикции Украины как прибрежного государства в ее морских районах в Черном и Азовском морях и Керченском проливе;

повреждение и/или потопление коммерческих судов, плавающих под флагами разных государств, и обстрелы портовой инфраструктуры Украины Вооруженными Силами РФ;

захват Каховского судоходного шлюза на реке Днепр - стратегически важного объекта для судоходства в Украине, перевозки зерна и продуктов питания;

захват государством-агрессором прибрежных буровых платформ в Черном море, которые являются собственностью Украины, а также незаконная добыча Россией полезных ископаемых на украинском шельфе Черного и Азовского морей.