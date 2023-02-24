Рада разорвала все соглашения с РФ по Азовскому морю

Верховная Рада Украины в пятницу денонсировала все договоры с Россией по Азовскому морю.

Источник: народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, карточка документа 0182 на сайте ВР, карточка документа 0183 на сайте ВР

Детали: Нардеп уточнил, что речь идет о договоре между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива и соглашение о создании Черноморской группы военно-морского сотрудничества.

Первый договор был подписан в 2003 году. Его денонсацию поддержали 303 нардепа. Второе соглашение также заключено в 2003 году. За расторжение проголосовали. 305 депутатов

В пояснительных записках среди причин денонсации есть: