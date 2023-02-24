Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада разорвала все соглашения с РФ по Азовскому морю

Татьяна ЛозовенкоПятница, 24 февраля 2023, 14:07
Фото: GETTY IMAGES

Верховная Рада Украины в пятницу денонсировала все договоры с Россией по Азовскому морю.

Источник: народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, карточка документа 0182 на сайте ВР, карточка документа 0183 на сайте ВР

Детали: Нардеп уточнил, что речь идет о договоре между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива и соглашение о создании Черноморской группы военно-морского сотрудничества.

Первый договор был подписан в 2003 году. Его денонсацию поддержали 303 нардепа. Второе соглашение также заключено в 2003 году. За расторжение проголосовали. 305 депутатов

В пояснительных записках среди причин денонсации есть: 

  • фактическое превращение Азовского моря, которое содержит территориальное море и исключительную экономическую зону Украины, Россией на собственное "внутреннее озеро", а также узурпация прав и юрисдикции Украины как прибрежного государства в ее морских районах в Черном и Азовском морях и Керченском проливе;
  • повреждение и/или потопление коммерческих судов, плавающих под флагами разных государств, и обстрелы портовой инфраструктуры Украины Вооруженными Силами РФ;
  • захват Каховского судоходного шлюза на реке Днепр - стратегически важного объекта для судоходства в Украине, перевозки зерна и продуктов питания;
  • захват государством-агрессором прибрежных буровых платформ в Черном море, которые являются собственностью Украины, а также незаконная добыча Россией полезных ископаемых на украинском шельфе Черного и Азовского морей.

Темы: Верховная РадаАзовское мореРосcиямеждународные отношения
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Вернув Крым, мы восстановим мир - Зеленский

Путин порассуждал о развале РФ и исчезновении "россиян как народа"

В ГУР назвали одну из стратегических целей украинского контрнаступления

Украинские защитники уничтожили с сентября более 650 крылатых ракет и 610 "Шахедов"

Институт изучения войны убежден в победе Украины – Кулеба

В Украине погиб американский доброволец – CNN

Все новости...
Верховная Рада
Рада приняла закон о прозрачности оборонных закупок
Верховная Рада забрала мандаты еще у трех нардепов
Рада приняла законопроект о компенсациях за поврежденное и разрушенное жилье
Последние новости
14:15
фотоПограничники в ближнем бою ликвидировали штурмовую группу россиян в Бахмуте
13:54
Где прятаться, чтобы был шанс выжить в случае ядерного взрыва? Исследование
13:39
Thales наймет 12 тысяч работников из-за стремительного роста заказов
13:24
Вернув Крым, мы восстановим мир - Зеленский
13:09
В Грузии появился еще более жесткий проект закона об "иноагентах" с тюремными сроками
12:55
Потребление электроэнергии снизилось, дефицита мощности нет - "Укрэнерго"
12:38
Шмыгаль: В Минобороны нет системной коррупции, проявления - единичные
12:21
Зеленский выступил с благодарностью к Литве, Германии, Дании
11:59
История компании Netflix: от крошечного проката до короля сериалов
11:46
Нардепы предлагают назвать улицу в Киеве именем Монастырского
Все новости...