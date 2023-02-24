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Міноборони Білорусі повідомило, що ракетний підрозділ готується до "бойового застосування"

Ірина БалачукП'ятниця, 24 лютого 2023, 14:35
Скриншот з відео Міноборони РБ з Telegram

Міноборони Білорусі опублікувало повідомлення про те, що проводить "заходи бойової готовності", у рамках якого "один із ракетних підрозділів" висунувся у визначений район і отримав завдання "підготувати техніку до бойового застосування".

Джерело: Міноборони РБ у Telegram

Дослівно: "У рамках заходів бойової готовності один із ракетних підрозділів висувається у визначений район.

Особовому складу належить відпрацювати комплекс заходів з облаштування району стартових позицій і підготувати техніку до бойового застосування".

Деталі: Куди саме рухається цей підрозділ і будь-які інші подробиці Міноборони РБ не повідомило.

Пізніше відомство опублікувало відео переміщення "ракетного підрозділу" у "визначений район".

При завантаженні відео зберігається з підписом "марші Іскандер".

Теми: Білорусьзброя
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