Міноборони Білорусі повідомило, що ракетний підрозділ готується до "бойового застосування"
Міноборони Білорусі опублікувало повідомлення про те, що проводить "заходи бойової готовності", у рамках якого "один із ракетних підрозділів" висунувся у визначений район і отримав завдання "підготувати техніку до бойового застосування".
Джерело: Міноборони РБ у Telegram
Дослівно: "У рамках заходів бойової готовності один із ракетних підрозділів висувається у визначений район.
Особовому складу належить відпрацювати комплекс заходів з облаштування району стартових позицій і підготувати техніку до бойового застосування".
Деталі: Куди саме рухається цей підрозділ і будь-які інші подробиці Міноборони РБ не повідомило.
Пізніше відомство опублікувало відео переміщення "ракетного підрозділу" у "визначений район".
Міноборони Білорусі показало відео, як один із ракетних підрозділів їде у "визначений район" у рамках заходів "бойової готовності". Відео з Telegram Міноборони РБ pic.twitter.com/C3WaAwPtDX— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) February 24, 2023
При завантаженні відео зберігається з підписом "марші Іскандер".