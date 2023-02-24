Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Міноборони Білорусі повідомило, що ракетний підрозділ готується до "бойового застосування"

Ірина БалачукП'ятниця, 24 лютого 2023, 13:35
Міноборони Білорусі повідомило, що ракетний підрозділ готується до бойового застосування
Скриншот з відео Міноборони РБ з Telegram

Міноборони Білорусі опублікувало повідомлення про те, що проводить "заходи бойової готовності", у рамках якого "один із ракетних підрозділів" висунувся у визначений район і отримав завдання "підготувати техніку до бойового застосування".

Джерело: Міноборони РБ у Telegram

Дослівно: "У рамках заходів бойової готовності один із ракетних підрозділів висувається у визначений район.

Реклама:

Особовому складу належить відпрацювати комплекс заходів з облаштування району стартових позицій і підготувати техніку до бойового застосування".

Деталі: Куди саме рухається цей підрозділ і будь-які інші подробиці Міноборони РБ не повідомило.

Пізніше відомство опублікувало відео переміщення "ракетного підрозділу" у "визначений район".

ВІДЕО ДНЯ

При завантаженні відео зберігається з підписом "марші Іскандер".

Теми: Білорусьзброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Усі новини...
Білорусь
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Через удар блискавки на кордоні України з Білоруссю здетонували міни
До Білорусі знову прибувають російські військові
Останні новини
12:13
ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для продовження підтримки України
11:56
ОГП підтвердив, що контактував із бойовиком РФ і вивчає інформацію від нього
11:51
фотоУ США ведучу YouTube-каналу про виховання судитимуть через жорстоке поводження з дітьми
11:40
У Київраді допускають часткове закриття і червоної гілки метро
11:34
Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"
11:30
"Укренерго": через негоду знеструмлені 132 населені пункти, понад 100 – більше доби
11:28
На залізничному вокзалі Києва відкриють інтерактивну різдвяну виставку "Зірка сходить"
11:25
Google виплатить 700 мільйонів доларів споживачам у США для врегулювання позову
11:20
США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 
11:07
інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування
Усі новини...
Реклама: