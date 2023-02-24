Міноборони Білорусі повідомило, що ракетний підрозділ готується до "бойового застосування"

Скриншот з відео Міноборони РБ з Telegram

Міноборони Білорусі опублікувало повідомлення про те, що проводить "заходи бойової готовності", у рамках якого "один із ракетних підрозділів" висунувся у визначений район і отримав завдання "підготувати техніку до бойового застосування".

Джерело: Міноборони РБ у Telegram

Дослівно: "У рамках заходів бойової готовності один із ракетних підрозділів висувається у визначений район.

Особовому складу належить відпрацювати комплекс заходів з облаштування району стартових позицій і підготувати техніку до бойового застосування".

Деталі: Куди саме рухається цей підрозділ і будь-які інші подробиці Міноборони РБ не повідомило.

Пізніше відомство опублікувало відео переміщення "ракетного підрозділу" у "визначений район".

Міноборони Білорусі показало відео, як один із ракетних підрозділів їде у "визначений район" у рамках заходів "бойової готовності". Відео з Telegram Міноборони РБ pic.twitter.com/C3WaAwPtDX ВІДЕО ДНЯ February 24, 2023

При завантаженні відео зберігається з підписом "марші Іскандер".