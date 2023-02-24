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Минобороны Беларуси сообщило, что ракетное подразделение готовится к "боевому применению"

Ирина БалачукПятница, 24 февраля 2023, 14:35
Скриншот из видео Минобороны РБ из Telegram

Минобороны Беларуси опубликовало сообщение о том, что проводит "мероприятия боевой готовности", в рамках которого "одно из ракетных подразделений" выдвинулось в назначенный район и получило задание "подготовить технику к боевому применению".

Источник: Минобороны РБ в Telegram

Дословно: "В рамках мероприятий боевой готовности одно из ракетных подразделений выдвигается в назначенный район.

Личному составу предстоит отработать комплекс мероприятий по оборудованию района стартовых позиций и подготовить технику к боевому применению".

Детали: Куда именно движется это подразделение и какие-либо другие подробности Минобороны РБ не сообщило.

Позже ведомство опубликовало видео перемещения "ракетного подразделения" в "назначенный район".

При загрузке видео сохраняется с подписью "марши Искандер".

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Темы: Беларусьоружие
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