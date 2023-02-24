Минобороны Беларуси сообщило, что ракетное подразделение готовится к "боевому применению"

Скриншот из видео Минобороны РБ из Telegram

Минобороны Беларуси опубликовало сообщение о том, что проводит "мероприятия боевой готовности", в рамках которого "одно из ракетных подразделений" выдвинулось в назначенный район и получило задание "подготовить технику к боевому применению".

Источник: Минобороны РБ в Telegram

Дословно: "В рамках мероприятий боевой готовности одно из ракетных подразделений выдвигается в назначенный район.



Личному составу предстоит отработать комплекс мероприятий по оборудованию района стартовых позиций и подготовить технику к боевому применению".

Детали: Куда именно движется это подразделение и какие-либо другие подробности Минобороны РБ не сообщило.

Позже ведомство опубликовало видео перемещения "ракетного подразделения" в "назначенный район".

Міноборони Білорусі показало відео, як один із ракетних підрозділів їде у "визначений район" у рамках заходів "бойової готовності". Відео з Telegram Міноборони РБ pic.twitter.com/C3WaAwPtDX — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) February 24, 2023

При загрузке видео сохраняется с подписью "марши Искандер".