Байден: Росія ніколи не переможе в Україні, ніколи

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що Росія ніколи не переможе в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у своєму Twitter до річниці повномасштабної війни.

"Сьогодні я повторю те, що сказав рік тому, коли Росія вдерлася до України. Диктатор, який взявся відбудовувати імперію, ніколи не зітре любов народу до свободи. Варварство ніколи не зламає волю вільних. І Україна ніколи не стане для Росії перемогою. Ніколи", - наголосив він.

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Нагадаємо, США 24 лютого оголосили новий пакет військової допомоги для України на 2 млрд доларів, а також нові санкції проти Росії.

Пропонуємо також пригадати першу заяву президента США після повномасштабного вторгнення Росії в Україну рік тому, а також виступ Байдена у програмній промові у Варшаві 21 лютого 2023 року.