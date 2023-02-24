Байден: Россия никогда не победит в Украине, никогда

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Россия никогда не победит в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своем Twitter к годовщине полномасштабной войны.

"Сегодня я повторю то, что сказал год назад, когда Россия вторглась в Украину. Диктатор, который взялся восстанавливать империю, никогда не сотрет любовь народа к свободе. Варварство никогда не сломает волю свободных. И Украина никогда не станет для России победой. Никогда", - подчеркнул он.

Напомним, США 24 февраля объявили новый пакет военной помощи для Украины, а также новые санкции против России.