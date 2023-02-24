Нацгвардійці знищили роту окупантів поблизу Кремінної – ОВА

Бійці Нацгвардії у четвер ліквідували роту російських окупантів, яка пішла в наступ у складі трьох рот в районі Кремінної на Луганщині.

Джерело: очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram

Пряма мова: "Що стосується Кремінної: вчора нацгвардійці 15-го полку відбили наступ.

Реклама:

Три роти пішли в наступ – повернулись тільки дві. Одна рота, близько 70 окупантів "двохсотими" так і залишилась. Кількість поранених ще уточнюється".

Деталі: За словами Гайдая, на Білогорівському напрямку ситуація стабільна. На Сватівському напрямку окупанти спробували наступати важкою технікою. Після невдалої атаки ситуація там також спокійна.