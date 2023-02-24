Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Нацгвардійці знищили роту окупантів поблизу Кремінної – ОВА

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 24 лютого 2023, 14:03
Нацгвардійці знищили роту окупантів поблизу Кремінної – ОВА
ФОТО ГЕНШТАБУ ЗСУ

Бійці Нацгвардії у четвер ліквідували роту російських окупантів, яка пішла в наступ у складі трьох рот в районі Кремінної на Луганщині.

Джерело: очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram

Пряма мова: "Що стосується Кремінної: вчора нацгвардійці 15-го полку відбили наступ.

Реклама:

Три роти пішли в наступ – повернулись тільки дві. Одна рота, близько 70 окупантів "двохсотими" так і залишилась. Кількість поранених ще уточнюється".

Деталі: За словами Гайдая, на Білогорівському напрямку ситуація стабільна. На Сватівському напрямку окупанти спробували наступати важкою технікою. Після невдалої атаки ситуація там також спокійна.

Теми: НацгвардіявійнаЛуганська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Усі новини...
Нацгвардія
ДТП зі смертю нацгвардійця: справу екссудді Тандира відправили до суду
Розстріл нацгвардійців у Дніпрі: суд від жовтня 2022 року слухає свідків
Із полону вже повернули 70 нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС, ще 107 – у руках росіян
Останні новини
12:13
ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для продовження підтримки України
11:56
ОГП підтвердив, що контактував із бойовиком РФ і вивчає інформацію від нього
11:51
фотоУ США ведучу YouTube-каналу про виховання судитимуть через жорстоке поводження з дітьми
11:40
У Київраді допускають часткове закриття і червоної гілки метро
11:34
Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"
11:30
"Укренерго": через негоду знеструмлені 132 населені пункти, понад 100 – більше доби
11:28
На залізничному вокзалі Києва відкриють інтерактивну різдвяну виставку "Зірка сходить"
11:25
Google виплатить 700 мільйонів доларів споживачам у США для врегулювання позову
11:20
США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 
11:07
інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування
Усі новини...
Реклама: