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Нацгвардійці знищили роту окупантів поблизу Кремінної – ОВА

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 24 лютого 2023, 15:03
ФОТО ГЕНШТАБУ ЗСУ

Бійці Нацгвардії у четвер ліквідували роту російських окупантів, яка пішла в наступ у складі трьох рот в районі Кремінної на Луганщині.

Джерело: очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram

Пряма мова: "Що стосується Кремінної: вчора нацгвардійці 15-го полку відбили наступ.

Три роти пішли в наступ – повернулись тільки дві. Одна рота, близько 70 окупантів "двохсотими" так і залишилась. Кількість поранених ще уточнюється".

Деталі: За словами Гайдая, на Білогорівському напрямку ситуація стабільна. На Сватівському напрямку окупанти спробували наступати важкою технікою. Після невдалої атаки ситуація там також спокійна.

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Теми: НацгвардіявійнаЛуганська область
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