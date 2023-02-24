Нацгвардійці знищили роту окупантів поблизу Кремінної – ОВА
П'ятниця, 24 лютого 2023, 15:03
Бійці Нацгвардії у четвер ліквідували роту російських окупантів, яка пішла в наступ у складі трьох рот в районі Кремінної на Луганщині.
Джерело: очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram
Пряма мова: "Що стосується Кремінної: вчора нацгвардійці 15-го полку відбили наступ.
Три роти пішли в наступ – повернулись тільки дві. Одна рота, близько 70 окупантів "двохсотими" так і залишилась. Кількість поранених ще уточнюється".
Деталі: За словами Гайдая, на Білогорівському напрямку ситуація стабільна. На Сватівському напрямку окупанти спробували наступати важкою технікою. Після невдалої атаки ситуація там також спокійна.
ВІДЕО ДНЯ