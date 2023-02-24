Нацгвардейцы уничтожили роту оккупантов возле Кременной – ОВА

Украинские защитники в четверг ликвидировали роту российских оккупантов, которая пошла в наступление в составе трех рот в районе Кременной на Луганщине.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь: "Что касается Кременной: вчера нацгвардейцы 15-го полка отбили наступление.

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Три роты пошли в наступление – вернулись только две. Одна рота, около 70 оккупантов "двухсотыми" так и осталась. Количество раненых еще уточняется".

Детали: По словам Гайдая, на Белогоровском направлении ситуация стабильная. На Сватовском направлении оккупанты попытались наступать тяжелой техникой. После неудачной атаки ситуация там также спокойная.