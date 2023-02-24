Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни обстрілюють Донеччину, під прицілом Часів Яр – ОП

Альона Мазуренко П'ятниця, 24 лютого 2023, 15:36
Обстріли Донеччини 19 лютого. Ілюстративне фото ТГ глави ОВА Павла Кириленка

Російські окупанти обстрілюють Донецьку область, зокрема Часів Яр, там є поранений та пошкоджені будівлі.

Джерело: глава Офісу президента Андрій Єрмак

Дослівно: "Росіяни здійснюють обстріли на Донеччині, під їх прицілом, зокрема Часів Яр. Території громади були обстріляні із застосуванням мінометів, артилерії та РСЗВ "Град".

Більшість прильотів були між містом та селом Калинівка. Є поранений, а також пошкоджені будівлі".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Донецька областьобстрілРосіявійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоУ Польщі потрапили в ДТП 12 українців, п’ятеро госпіталізовані

Повернувши Крим, ми відновимо мир – Зеленський

Путін порозмірковував про розвал РФ й зникнення "росіян як народу"

У ГУР назвали одну зі стратегічних цілей українського контрнаступу

Українські захисники знищили з вересня понад 650 крилатих ракет і 610 "Шахедів"

Інститут вивчення війни переконаний у перемозі України – Кулеба

Усі новини...
Донецька область
На Донеччині за добу росіяни вбили двох цивільних – ОВА
Генштаб про 365 день війни: Провальний наступ РФ, уражені БпЛА та "важливий об’єкт" ворога
На Донеччині росіяни за добу вбили одного мирного мешканця і одного поранили – ОВА
Останні новини
16:19
Українських емітентів цінних паперів зобов'язали прозвітувати про зв'язки з РФ
16:17
Два українські фільми отримали нагороди на Берлінале
16:07
Росія повинна вивести війська з усіх окупованих територій України - Кримська платформа
15:54
Нового гендиректора Оператора ГТС досі не призначили
15:45
фотоУ Ленінградській області закидали військкомат коктейлями Молотова
15:38
фотоУ Карпатах зійшла снігова лавина – ДСНС
15:23
Біля берегів Італії потонули десятки мігрантів з Близького Сходу
15:10
фотоЗнає найбільше держтаємниць: Буданов показав "бойового" кота Гюнтера
15:06
Росіяни забрали з Чорного моря носія "Калібрів"
14:54
Індійська Adani за місяць втратила понад 145 мільярдів доларів
Усі новини...