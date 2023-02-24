Росіяни обстрілюють Донеччину, під прицілом Часів Яр – ОП

Російські окупанти обстрілюють Донецьку область, зокрема Часів Яр, там є поранений та пошкоджені будівлі.

Джерело: глава Офісу президента Андрій Єрмак

Дослівно: "Росіяни здійснюють обстріли на Донеччині, під їх прицілом, зокрема Часів Яр. Території громади були обстріляні із застосуванням мінометів, артилерії та РСЗВ "Град".

Більшість прильотів були між містом та селом Калинівка. Є поранений, а також пошкоджені будівлі".