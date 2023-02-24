Росіяни обстрілюють Донеччину, під прицілом Часів Яр – ОП
П'ятниця, 24 лютого 2023, 14:36
Російські окупанти обстрілюють Донецьку область, зокрема Часів Яр, там є поранений та пошкоджені будівлі.
Джерело: глава Офісу президента Андрій Єрмак
Дослівно: "Росіяни здійснюють обстріли на Донеччині, під їх прицілом, зокрема Часів Яр. Території громади були обстріляні із застосуванням мінометів, артилерії та РСЗВ "Град".
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Більшість прильотів були між містом та селом Калинівка. Є поранений, а також пошкоджені будівлі".