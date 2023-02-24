Россияне обстреливают Донецкую область, под прицелом Часов Яр – ОП

Российские оккупанты обстреливают Донецкую область, в частности Часов Яр, там есть раненый и повреждены здания.

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак

Дословно: "Россияне осуществляют обстрелы в Донецкой области, под их прицелом, в частности Часов Яр. Территории общины были обстреляны с применением минометов, артиллерии и РСЗО "Град".

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Большинство прилетов были между городом и селом Калиновка. Есть раненый, а также повреждены здания".