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Польща готова навчати українських пілотів на F-16, але є умова

"Європейська правда"П'ятниця, 24 лютого 2023, 15:53

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна готова до навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві.

"Якщо говорити про те, що готові ми навчати українських пілотів на F-16, то так, ми готові до проведення таких навчань на винищувачах F-16 у Польщі" - сказав він.

Водночас Моравецький підкреслив, що це має бути узгоджене в рамках більш широкої коаліції.

"Але Польща готова проводити такі навчання. Дуже важливо, аби українське небо нарешті було безпечне" - заявив прем'єр Польщі.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда в середу прокоментував можливість передання Україні винищувачів, зазначивши, що насамперед йтиметься про радянські літаки МіГ-29, які вона прагне замінити на сучасні аналоги.

Дуда наголосив, що "це має бути союзницьке рішення із широким профілем".

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Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив впевненість, що питання надання Україні винищувачів буде вирішено. Раніше він заявляв, що Україна особливо зацікавлена у винищувачах зі США, Великої Британії, Франції та Німеччини.

Теми: Польщаавіа
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