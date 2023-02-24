Польща готова навчати українських пілотів на F-16, але є умова

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна готова до навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві.

"Якщо говорити про те, що готові ми навчати українських пілотів на F-16, то так, ми готові до проведення таких навчань на винищувачах F-16 у Польщі" - сказав він.

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Водночас Моравецький підкреслив, що це має бути узгоджене в рамках більш широкої коаліції.

"Але Польща готова проводити такі навчання. Дуже важливо, аби українське небо нарешті було безпечне" - заявив прем'єр Польщі.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда в середу прокоментував можливість передання Україні винищувачів, зазначивши, що насамперед йтиметься про радянські літаки МіГ-29, які вона прагне замінити на сучасні аналоги.

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Дуда наголосив, що "це має бути союзницьке рішення із широким профілем".

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив впевненість, що питання надання Україні винищувачів буде вирішено. Раніше він заявляв, що Україна особливо зацікавлена у винищувачах зі США, Великої Британії, Франції та Німеччини.