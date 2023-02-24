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Польша готова обучать украинских пилотов на F-16, но есть условие

"Европейская правда"Пятница, 24 февраля 2023, 14:53

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна готова к обучению украинских пилотов на истребителях F-16.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

"Если говорить о том, что готовы мы обучать украинских пилотов на F-16, то да, мы готовы к проведению таких учений на истребителях F-16 в Польше", - сказал он.

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В то же время Моравецкий подчеркнул, что это должно быть согласовано в рамках более широкой коалиции.

"Но Польша готова проводить такие учения. Очень важно, чтобы украинское небо наконец было безопасным", - заявил премьер Польши.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда в среду прокомментировал возможность передачи Украине истребителей, отметив, что прежде всего речь пойдет о советских самолетах МиГ-29, которые она стремится заменить на современные аналоги.

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Дуда подчеркнул, что "это должно быть союзническое решение с широким профилем".

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что вопрос предоставления Украине истребителей будет решен. Ранее он заявлял, что Украина особенно заинтересована в истребителях из США, Великобритании, Франции и Германии.

Темы: Польшаавиа
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