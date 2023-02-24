Росія вночі вдарила по гуртожитку у Херсоні – ОВА
П'ятниця, 24 лютого 2023, 15:57
Російські військові в ніч проти 24 лютого завдали удару по гуртожитку в Херсоні.
Джерело: Херсонська ОВА в Telegram
Дослівно: "Близько 23:00 мешканці гуртожитку у Херсоні прокинулися від вибухів.Мешканці бігли у коридори, з жахом дослухалися до страшних звуків - вікна випадали разом із рамами, уламки снарядів влучали у кімнати.
Просто дивом люди не постраждали."
Деталі: Херсонська ОВА уточнює, що ворог застосував артилерію. У стіну гуртожитка влучив один снаряд.
Херсонська обласна комунальна аварійно-рятувальна служба закрила отвори у пошкодженій будівлі дошками.
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