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Росія вночі вдарила по гуртожитку у Херсоні – ОВА

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 24 лютого 2023, 15:57
Наслідки обстрілу гуртожитка у Херсоні, скрін з відео ОВА

Російські військові в ніч проти 24 лютого завдали удару по гуртожитку в Херсоні.

Джерело: Херсонська ОВА в Telegram

Дослівно: "Близько 23:00 мешканці гуртожитку у Херсоні прокинулися від вибухів.Мешканці бігли у коридори, з жахом дослухалися до страшних звуків - вікна випадали разом із рамами, уламки снарядів влучали у кімнати.

Просто дивом люди не постраждали."

Деталі: Херсонська ОВА уточнює, що ворог застосував артилерію. У стіну гуртожитка влучив один снаряд.

Херсонська обласна комунальна аварійно-рятувальна служба закрила отвори у пошкодженій будівлі дошками. 

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Теми: Херсонвоєнні злочинивійнаобстріл
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