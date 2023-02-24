Россия ночью ударила по общежитию в Херсоне – ОВА

Последствия обстрела общежития в Херсоне, скрин с видео ОВА

Российские военные в ночь на 24 февраля нанесли удар по общежитию в Херсоне.

Источник: Херсонская ОВА в Telegram

Дословно: "Около 23:00 жители общежития в Херсоне проснулись от взрывов, жители бежали в коридоры, с ужасом прислушивались к страшным звукам - окна выпадали вместе с рамами, обломки снарядов попадали в комнаты.

Просто чудом люди не пострадали".

Детали: Херсонская ОВА уточняет, что враг применил артиллерию. В стену общежития попал один снаряд.

Херсонская областная коммунальная аварийно-спасательная служба закрыла отверстия в поврежденном здании досками.