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Россия ночью ударила по общежитию в Херсоне – ОВА

Татьяна ЛозовенкоПятница, 24 февраля 2023, 14:57
Россия ночью ударила по общежитию в Херсоне – ОВА
Последствия обстрела общежития в Херсоне, скрин с видео ОВА

Российские военные в ночь на 24 февраля нанесли удар по общежитию в Херсоне.

Источник: Херсонская ОВА в Telegram

Дословно: "Около 23:00 жители общежития в Херсоне проснулись от взрывов, жители бежали в коридоры, с ужасом прислушивались к страшным звукам - окна выпадали вместе с рамами, обломки снарядов попадали в комнаты.

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Просто чудом люди не пострадали".

Детали: Херсонская ОВА уточняет, что враг применил артиллерию. В стену общежития попал один снаряд.

Херсонская областная коммунальная аварийно-спасательная служба закрыла отверстия в поврежденном здании досками.

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Темы: Херсонвоенные преступлениявойнаобстрел
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