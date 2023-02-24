Россия ночью ударила по общежитию в Херсоне – ОВА
Пятница, 24 февраля 2023, 15:57
Российские военные в ночь на 24 февраля нанесли удар по общежитию в Херсоне.
Источник: Херсонская ОВА в Telegram
Дословно: "Около 23:00 жители общежития в Херсоне проснулись от взрывов, жители бежали в коридоры, с ужасом прислушивались к страшным звукам - окна выпадали вместе с рамами, обломки снарядов попадали в комнаты.
Просто чудом люди не пострадали".
Детали: Херсонская ОВА уточняет, что враг применил артиллерию. В стену общежития попал один снаряд.
Херсонская областная коммунальная аварийно-спасательная служба закрыла отверстия в поврежденном здании досками.
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