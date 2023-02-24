Росія, Китай і ПАР проводять спільні навчання ВМС – Україна "глибоко розчарована"

Українські дипломати розчаровані тим, що Китай і Південно-Африканська Республіка проводять спільні навчання військово-морських сил з Росією. У навчаннях візьме участь корабель з символами "Z" та "V".

Джерело: пресслужба МЗС

Дослівно: "Україна глибоко занепокоєна проведенням в ПАР спільних військово-морських навчань із Російською Федерацією, а також Китаєм.

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У навчаннях бере участь російський фрегат, маркований символами "Z" та "V", під якими нині російська армія скоює воєнні злочини та злочини проти людяності в Україні.

Російський корабель несе ракети такого ж типу, які використовуються для вбивства цивільних громадян та знищення критичної інфраструктури в українських містах і селах".

Деталі: МЗС відзначає, що Україна глибоко розчарована, що в час, коли міжнародна спільнота засуджує російську агресію і посилює ізоляцію РФ, влада ПАР "переймає досвід російської воєнної машини".

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Крім того, маневри триватимуть і 24 лютого – в день, коли Росія вторглася в Україну, чим розпочала війну незнану в Європі з часів Другої світової.

Дослівно: "Закликаємо ПАР не заохочувати подальшу агресію Росії та її почуття безкарності, а також стати на захист основоположних принципів міжнародного права та Статуту ООН".

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