Россия, Китай и ЮАР проводят совместные учения ВМС – Украина "глубоко разочарована"
Украинские дипломаты разочарованы тем, что Китай и Южно-Африканская Республика проводят совместные учения военно-морских сил с Россией. В учениях примет участие корабль с символами "Z" и "V".
Источник: пресс-служба МИД
Дословно: "Украина глубоко обеспокоена проведением в ЮАР совместных военно-морских учений с Российской Федерацией, а также Китаем.
В учениях участвует российский фрегат, маркированный символами "Z" и "V", под которыми сейчас российская армия совершает военные преступления и преступления против человечности в Украине.
Российский корабль несет ракеты такого же типа, которые используются для убийства гражданских лиц и уничтожения критической инфраструктуры в украинских городах и селах".
Детали: МИД отмечает, что Украина глубоко разочарована, что во время, когда международное сообщество осуждает российскую агрессию и усиливает изоляцию РФ, власть ЮАР "перенимает опыт российской военной машины".
Кроме того, маневры будут продолжаться и 24 февраля - в день, когда Россия вторглась в Украину, чем начала войну, неизвестную в Европе со времен Второй мировой.
Дословно: "Призываем ЮАР не поощрять дальнейшую агрессию России и ее чувство безнаказанности, а также встать на защиту основополагающих принципов международного права и Устава ООН".
Напомним:
- Совместные учения MOSI II начались 17 февраля и продлятся в течение десяти дней. В них принимают участие фрегаты, эсминцы, нефтяные танкеры трех стран. Значительные маневры запланированы на 25-27 февраля.