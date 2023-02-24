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Россия, Китай и ЮАР проводят совместные учения ВМС – Украина "глубоко разочарована"

Алена МазуренкоПятница, 24 февраля 2023, 16:57
фрегат "Адмирал Горшков", 22 февраля. Фото: Getty Images

Украинские дипломаты разочарованы тем, что Китай и Южно-Африканская Республика проводят совместные учения военно-морских сил с Россией. В учениях примет участие корабль с символами "Z" и "V".

Источник: пресс-служба МИД

Дословно: "Украина глубоко обеспокоена проведением в ЮАР совместных военно-морских учений с Российской Федерацией, а также Китаем.

В учениях участвует российский фрегат, маркированный символами "Z" и "V", под которыми сейчас российская армия совершает военные преступления и преступления против человечности в Украине.

Российский корабль несет ракеты такого же типа, которые используются для убийства гражданских лиц и уничтожения критической инфраструктуры в украинских городах и селах".

Детали: МИД отмечает, что Украина глубоко разочарована, что во время, когда международное сообщество осуждает российскую агрессию и усиливает изоляцию РФ, власть ЮАР "перенимает опыт российской военной машины".

Кроме того, маневры будут продолжаться и 24 февраля - в день, когда Россия вторглась в Украину, чем начала войну, неизвестную в Европе со времен Второй мировой.

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Дословно: "Призываем ЮАР не поощрять дальнейшую агрессию России и ее чувство безнаказанности, а также встать на защиту основополагающих принципов международного права и Устава ООН".

Напомним:

  • Совместные учения MOSI II начались 17 февраля и продлятся в течение десяти дней. В них принимают участие фрегаты, эсминцы, нефтяные танкеры трех стран. Значительные маневры запланированы на 25-27 февраля.

Темы: РосcияКитайАфрикаМИД
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