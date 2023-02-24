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Німеччина збільшить кількість танків Leopard 2 для України з 14 до 18

П'ятниця, 24 лютого 2023, 16:38

Німеччина надасть Україні додаткові чотири основні бойові танки Leopard 2 A6. 

Про це повідомило міністерство оборони Німеччини за результатами спільного рішення міністра оборони Бориса Пісторіуса та його військових радників, пише "Європейська правда".

Згідно з рішенням, чотири танки надійдуть зі складів Бундесверу. Таким чином, Німеччина поставить Україні 18 основних бойових танків замість 14, про які повідомлялося раніше. 

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"Завдяки цьому рішенню ми тепер можемо разом з нашими португальськими та шведськими партнерами забезпечити змішаний український батальйон", - йдеться у повідомленні міністерства.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підтвердив у п’ятницю, що його країна надішле Україні танки Leopard 2. Йдеться про кількість до 10 одиниць танків типу 2А6 і 2А5.

Лісабон передасть Києву три власні танки Leopard 2 у березні.

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Теми: Німеччинатанки
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