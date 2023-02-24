Германия увеличит количество танков Leopard 2 для Украины с 14 до 18 танков

Германия предоставит Украине дополнительные четыре основных боевых танка Leopard 2 A6.

Об этом сообщило министерство обороны Германии по результатам совместного решения министра обороны Бориса Писториуса и его военных советников, пишет "Европейская правда".

Согласно решению, четыре танка поступят со складов Бундесвера. Таким образом, Германия поставит Украине 18 основных боевых танков вместо 14, о которых сообщалось ранее.

"Благодаря этому решению мы теперь можем вместе с нашими португальскими и шведскими партнерами обеспечить смешанный украинский батальон", - говорится в сообщении министерства.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подтвердил в пятницу, что его страна направит Украине танки Leopard 2. Речь идет о количестве до 10 единиц танков типа 2А6 и 2А5.

Лиссабон передаст Киеву три собственных танка Leopard 2 в марте.