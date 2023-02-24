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Германия увеличит количество танков Leopard 2 для Украины с 14 до 18 танков

Пятница, 24 февраля 2023, 16:38

Германия предоставит Украине дополнительные четыре основных боевых танка Leopard 2 A6.

Об этом сообщило министерство обороны Германии по результатам совместного решения министра обороны Бориса Писториуса и его военных советников, пишет "Европейская правда".

Согласно решению, четыре танка поступят со складов Бундесвера. Таким образом, Германия поставит Украине 18 основных боевых танков вместо 14, о которых сообщалось ранее.

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"Благодаря этому решению мы теперь можем вместе с нашими португальскими и шведскими партнерами обеспечить смешанный украинский батальон", - говорится в сообщении министерства.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подтвердил в пятницу, что его страна направит Украине танки Leopard 2. Речь идет о количестве до 10 единиц танков типа 2А6 и 2А5.

Лиссабон передаст Киеву три собственных танка Leopard 2 в марте.

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Темы: Германиятанки
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