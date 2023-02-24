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Шмигаль показав перші "Леопарди" в Україні

Євген КізіловП'ятниця, 24 лютого 2023, 16:41
Шмигаль показав перші Леопарди в Україні
танки Leopard 2, фото з тг Шмигаля

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль показав фотографії чотирьох танків Leopard 2, які прислала Україні Польща.

Джерело: Шмигаль в Telegram

Деталі: На фотографіях на тлі перших західних танків, які прибули в Україну, позують сам Шмигаль, польський прем'єр Матеуш Моравецький, міністр оборони Олексій Резніков, а також екіпажі бойових машин.

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Що передувало: У п'ятницю під час візиту до Києва Моравецький заявив, що Польща доставила в Україну перші 4 танки Leopard і що найближчим часом вона передасть Україні решту обіцяних танків Leopard, крім того, днями в Україну прибудуть 60 танків PT-91 Twardy.

Теми: танкиПольщаУкраїна
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