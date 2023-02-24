Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Шмыгаль показал первые "Леопарды" в Украине

Евгений КизиловПятница, 24 февраля 2023, 16:41
Шмыгаль показал первые Леопарды в Украине
танки Leopard 2, фото из тг Шмыгаля

Премьер-министр Денис Шмыгаль показал фотографии четырех танков Leopard 2, которые прислала Украине Польша.

Источник: Шмыгаль в Telegram

Детали: На фотографиях на фоне первых западных танков, прибывших в Украину, позируют сам Шмыгаль, польский премьер Матеуш Моравецкий, министр обороны Алексей Резников, а также экипажи боевых машин.

Реклама:

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: В пятницу во время визита в Киев Моравецкий заявил, что Польша доставила в Украину первые 4 танка Leopard и что в ближайшее время она передаст Украине остальные обещанные танки Leopard, кроме того, на днях в Украину прибудут 60 танков PT-91 Twardy.

Темы: танкиПольшаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все. Угроза еще сохраняется

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополняется Россия наносит массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздаются взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Все новости...
Китай отрицает намерения продавать дроны России
Моравецкий: 60 танков PT-91 на днях прибудут в Украину
Кроме Польши, еще три европейские страны готовы обучать украинских пилотов на F-16 – Зеленский
Зеленский о вероятности переговоров с Путиным в Турции: Нет с кем говорить
Последние новости
09:24
В Днепре есть погибшие и пострадавшие − Филатов
09:20
Когда Бог смеется: как семья из Мариуполя воспитывает троих усыновленных детей и решилась взять четвертую
09:16
Еще один штат не допустил Трампа к участию в праймериз
09:09
В Киеве под завалами складского помещения находятся три человека - Кличко
09:07
Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все. Угроза еще сохраняется
08:49
дополнено от 06:29Оккупанты нанесли удары по Харькову: один погибший, 8 раненых − ОВА
08:48
Массовая стрельба в Праге: стрелок в письме признался в еще двух убийствах
08:47
СМИ: В Одессе загорелась многоэтажка, в Днепре – ТЦ
08:42
Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки
08:36
фото Во Львове − попадание в жилой дом и пожар в лицее: есть пострадавшие
Все новости...
Реклама: