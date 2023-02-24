Шмыгаль показал первые "Леопарды" в Украине

Премьер-министр Денис Шмыгаль показал фотографии четырех танков Leopard 2, которые прислала Украине Польша.

Источник: Шмыгаль в Telegram

Детали: На фотографиях на фоне первых западных танков, прибывших в Украину, позируют сам Шмыгаль, польский премьер Матеуш Моравецкий, министр обороны Алексей Резников, а также экипажи боевых машин.

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Перші чотири Leopard 2 в Україні pic.twitter.com/voowYDVd75 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 24, 2023

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Что предшествовало: В пятницу во время визита в Киев Моравецкий заявил, что Польша доставила в Украину первые 4 танка Leopard и что в ближайшее время она передаст Украине остальные обещанные танки Leopard, кроме того, на днях в Украину прибудут 60 танков PT-91 Twardy.