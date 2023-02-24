Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Шмыгаль показал первые "Леопарды" в Украине

Евгений КизиловПятница, 24 февраля 2023, 17:41
танки Leopard 2, фото из тг Шмыгаля

Премьер-министр Денис Шмыгаль показал фотографии четырех танков Leopard 2, которые прислала Украине Польша.

Источник: Шмыгаль в Telegram

Детали: На фотографиях на фоне первых западных танков, прибывших в Украину, позируют сам Шмыгаль, польский премьер Матеуш Моравецкий, министр обороны Алексей Резников, а также экипажи боевых машин.

Что предшествовало: В пятницу во время визита в Киев Моравецкий заявил, что Польша доставила в Украину первые 4 танка Leopard и что в ближайшее время она передаст Украине остальные обещанные танки Leopard, кроме того, на днях в Украину прибудут 60 танков PT-91 Twardy.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: танкиПольшаУкраина
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Маск назвал Революцию достоинства "переворотом", в ОП посоветовали не читать российских газет

Минэнерго США считает, что Covid появился в результате утечки в лаборатории – WSJ

На аэродроме "Мачулищи" в Беларуси слышали взрывы, поврежден самолет РФ – СМИ

фотоВ Польше попали в ДТП 12 украинцев, пятеро госпитализированы

Путин порассуждал о развале РФ и исчезновении "россиян как народа"

В ГУР назвали одну из стратегических целей украинского контрнаступления

Все новости...
Китай отрицает намерения продавать дроны России
Моравецкий: 60 танков PT-91 на днях прибудут в Украину
Кроме Польши, еще три европейские страны готовы обучать украинских пилотов на F-16 – Зеленский
Зеленский о вероятности переговоров с Путиным в Турции: Нет с кем говорить
Последние новости
18:33
В Китае заявили о подготовке визита руководства ЕС
18:30
В Генштабе рассказали о потерях "вагнеровцев" и мобилизованных оккупантов на двух направлениях
18:20
Россияне безуспешно пытались наступать на нескольких направлениях – сводка Генштаба
18:11
Страны Северной Африки наращивают импорт российских нефтепродуктов - WSJ
18:04
Маск назвал Революцию достоинства "переворотом", в ОП посоветовали не читать российских газет
17:35
видеоК Зеленскому приехал гость из Саудовской Аравии
17:20
Берлин отрицает, что Украине предлагают оборонный пакт в обмен на начало переговоров с РФ
17:12
Nokia обновила логотип, чтобы не ассоциироваться с производством телефонов
17:08
Министр обороны Эстонии прибыл в Киев и передал пакет помощи для ССО
17:00
Минэнерго США считает, что Covid появился в результате утечки в лаборатории – WSJ
Все новости...