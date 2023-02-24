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Зеленський: Якщо всі партнери дотримають слова і не буде бла-бла – неминуче буде перемога

Ірина БалачукП'ятниця, 24 лютого 2023, 16:50
Зеленський: Якщо всі партнери дотримають слова і не буде бла-бла – неминуче буде перемога
Володимир Зеленський. Скриншот з трансляції

Президент Володимир Зеленський вважає, що перемога неминуче буде, але важливо, щоб і українці всередині країни, і міжнародні партнери залишались об’єднаними і дотримали своїх обіцянок.

Джерело: президент на пресконференції 24 лютого  

Пряма мова Зеленського: "Я дійсно дуже хочу (щоб перемога була уже у 2023 році – ред.) і вважаю, якщо кожен з нас – і партнери, і ми всередині – будемо лишатись міцним кулаком, і якщо наші партнери (будуть – ред.) об’єднані заради нашої перемоги, – бо це перемога цінностей – якщо вони дотримають всі свої слова  і витримають свої терміни і це не просто буде бла-бла-бла, то я в це вірю".

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Деталі: Президент вважає, що Україна і її партнери діють дуже потужно, і цьому є докази, але важливо не спинятися, щоб війна не пішла далі.

Пряма мова Зеленського: "Тож якщо всі ми зробимо важливу домашню роботу, то неминуче нас очікує перемога. Я впевнений, що перемога буде. Я хочу, щоб цього року. У нас для цього є все: мотивація, впевненість, друзі, дипломатія, ви (ЗМІ – ред.). Ми об’єднали всі сили проти цієї навали.

Але важливо, щоб зараз кожен з нас сфокусувався працювати далі – тоді буде перемога, бо на нашій стороні правда".

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Теми: Зеленськийвійна
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