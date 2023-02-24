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Зеленский: Если все партнеры сдержат слово и не будет бла-бла – неизбежно будет победа

Ирина БалачукПятница, 24 февраля 2023, 17:50
Владимир Зеленский. Скриншот из трансляции

Президент Владимир Зеленский считает, что победа неизбежно будет, но важно, чтобы и украинцы внутри страны, и международные партнеры оставались объединенными и сдержали свои обещания.

Источник: президент на пресс-конференции 24 февраля 

Прямая речь Зеленского: "Я действительно очень хочу (чтобы победа была уже в 2023 году – ред.) и считаю, если каждый из нас – и партнеры, и мы внутри – будем оставаться крепким кулаком, и если наши партнеры (будут – ред.) объединены ради нашей победы, – потому что это победа ценностей – если они сдержат все свои слова и выдержат свои сроки и это не просто будет бла-бла-бла, то я в это верю".

Детали: Президент считает, что Украина и ее партнеры действуют очень мощно, и этому есть доказательства, но важно не останавливаться, чтобы война не пошла дальше.

Прямая речь Зеленского: "Поэтому если все мы сделаем важную домашнюю работу, то неизбежно нас ожидает победа. Я уверен, что победа будет. Я хочу, чтобы в этом году. У нас для этого есть все: мотивация, уверенность, друзья, дипломатия, вы (СМИ – ред.). Мы объединили все силы против этого нашествия.

Но важно, чтобы сейчас каждый из нас сфокусировался работать дальше – тогда будет победа, потому что на нашей стороне правда".

Темы: Зеленскийвойна
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