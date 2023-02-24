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Зеленський хоче саміт Латинської Америки і України: На цю зустріч я поїхав би особисто

Альона Мазуренко П'ятниця, 24 лютого 2023, 17:17
Зеленський хоче саміт Латинської Америки і України: На цю зустріч я поїхав би особисто
Зеленський. Скриншот

Президент Володимир Зеленський заявив, що дуже би хотів провести саміт між Україною і країнами Латинської Америки і готовий фізично на нього поїхати, щоб донести "формулу миру" для України.

Джерело: президент на пресконференції 24 лютого  

Пряма мова: "Латинська Америка - вона дуже важлива. І я дуже хотів би зробити конференцію, зустріч, саміт країн Латинської Америки і України. І ви знаєте, як мені складно виїжджати з держави, але спеціально на цю зустріч я поїхав би. 

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Я би зміг їм донести, їх медіа, їх суспільству. 

Корона не впаде - у мене її немає. Я готовий іти на зустріч. Наші дипломати ідуть на зустріч. Ми готові "пахать" 24 на 7. Скажіть, де придбати ще години - ми це зробимо. І саме так потрібно було працювати 30 років.

Ніхто не очікував, що від Росії буде таке - бажання знищити нас повністю". 

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Деталі: Зеленський вважає, що Україна довгі роки погано працювала із країнами Африки та Латинською Америкою, але наразі їй потрібна тотальна підтримка світу.

За словами президента, сильного кулака партнерів до війни не було, і зараз кулак не повністю сформований – не вистачає Африканського континенту та Латинської Америки.

Зеленський додав, що він та його команда працюють над тим, щоб до "формули миру" долучилися Латинська Америка, країни Африки, Індія, Китай: "Чим більше країн ми залучимо - тим більшою буде наша підтримка".

Зокрема, президент згадав, що довго доводилося працювати навіть після повномасштабного вторгнення, щоб деякі країни змінили свій нейтральний статус: "Ми над цим працювали і ЗСУ над цим працювали, тому що перемоги на полі бою дають впевненість. Ніхто не любить "лузерів" – як би це не звучало страшно, але це правда. Всі хочуть бути переможцями". 

Він зазначив, що після підтримки резолюції ООН, хотів би саміту країн, які її підтримали. Щодо тих 6 країн, які не підтримали резолюцію, Зеленський зазначив, що дуже важко пояснити тим, хто не зіткнувся з війною: "Невже треба обов'язково війна і втрати, війна і катування, війна і ґвалтування – невже це має прийти в кожну домівку світу, щоб люди вже нарешті оцінили наслідки цієї кривавої війни?".

Теми: ЗеленськийУкраїнавійнадипломатичні відносини
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