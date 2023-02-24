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Зеленский хочет саммит Латинской Америки и Украины: На эту встречу я поехал бы лично

Алена МазуренкоПятница, 24 февраля 2023, 18:17
Зеленский. Скриншот

Президент Владимир Зеленский заявил, что очень бы хотел провести саммит между Украиной и странами Латинской Америки и готов физически на него поехать, чтобы донести "формулу мира" для Украины.

Источник: президент на пресс-конференции 24 февраля

Прямая речь: "Латинская Америка - она очень важна. И я очень хотел бы сделать конференцию, встречу, саммит стран Латинской Америки и Украины. И вы знаете, как мне сложно выезжать из государства, но специально на эту встречу я поехал бы.

Я бы смог им донести, их медиа, их обществу.

Корона не упадет - у меня ее нет. Я готов идти на встречу. Наши дипломаты идут на встречу. Мы готовы "пахать" 24 на 7. Скажите, где приобрести еще время - мы это сделаем. И именно так нужно было работать 30 лет.

Никто не ожидал, что от России будет такое - желание уничтожить нас полностью".

Детали: Зеленский считает, что Украина долгие годы плохо работала со странами Африки и Латинской Америкой и сейчас ей нужна тотальная поддержка мира.

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По словам президента, сильного кулака партнеров до войны не было, и сейчас кулак не полностью сформирован - не хватает Африканского континента и Латинской Америки.

Зеленский добавил, что он и его команда работают над тем, чтобы к "формуле мира" присоединились Латинская Америка, страны Африки, Индия, Китай: "Чем больше стран мы привлечем - тем больше будет наша поддержка".

В частности, президент вспомнил, что долго приходилось работать даже после полномасштабного вторжения, чтобы некоторые страны изменили свой нейтральный статус: "Мы над этим работали и ВСУ над этим работали, потому что победы на поле боя дают уверенность. Никто не любит "лузеров" - как бы это ни звучало страшно, но это правда. Все хотят быть победителями".

Он отметил, что после поддержки резолюции ООН, хотел бы саммита стран, которые ее поддержали. Относительно тех 6 стран, которые не поддержали резолюцию, Зеленский отметил, что очень трудно объяснить тем, кто не столкнулся с войной: "Неужели надо обязательно война и потери, война и пытки, война и изнасилования - неужели это должно прийти в каждый дом мира, чтобы люди уже наконец оценили последствия этой кровавой войны?".

Темы: ЗеленскийУкраинавойнадипломатические отношения
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