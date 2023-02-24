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Сили оборони знищили російський гелікоптер і безпілотник "Ланцет" – Генштаб ЗСУ

Олена РощінаП'ятниця, 24 лютого 2023, 17:20
Сили оборони знищили російський гелікоптер і безпілотник Ланцет – Генштаб ЗСУ
Захисники України, фото Генштабу ЗСУ

У річницю вторгнення в Україну Росія завдала 18 авіаційних ударів по України, а українська авіація – 14 ударів, знищено російський ударний гелікоптер Мі-24 та БПлА "Ланцет".

Джерело: оперативна інформація Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00 п'ятниці 24 лютого 2023 року

Дослівно: "Триває триста шістдесят шоста доба російського широкомасштабного вторгнення. Основні зусилля Російська Федерація зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, збільшує чисельність особового складу.

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Протягом доби противник завдав 18 авіаційних ударів, з них 4 – баражуючими боєприпасами типу "Ланцет". Здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню".

Деталі: Українська авіація за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також Сили оборони знищили 1 ударний гелікоптер Мі-24 та 1 БПлА "Ланцет".

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

ВІДЕО ДНЯ

Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Сеньківка, Єліне і Леонівка Чернігівської області; Іскриківщина, Волфине, Запсілля і Миропілля Сумської області, а також піддав вогневому впливу 18 районів населених пунктів на Харківщині. Серед них – Леміщине, Олександрівка, Стариця, Вовчанськ та Бологівка.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник провів декілька безуспішних наступальних дій. Зокрема, в районах Серебрянського лісництва та населених пунктів Верхньокам’янське і Роздолівка Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли по 14 районах населених пунктів. Серед них – Гряниківка, Куп’янськ, Берестове Харківської області та Діброва і Білогорівка на Луганщині.

На Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати позиції наших військ, здійснив декілька безуспішних наступів поблизу населених пунктів Дубово-Василівка, Берхівка та Залізнянське. Ворог активно веде повітряну розвідку для коригування вогню артилерії. Обстрілів зазнали 15 населених пунктів, зокрема, Спірне, Веселе, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут та Озарянівка Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник вів наступ в районах населених пунктів Первомайське, Невельське, Мар’їнка – успіху не мав. Артилерійські обстріли зафіксовано поряд 16 населених пунктів. Зокрема це – Авдіївка, Водяне, Золота Нива, Мар’їнка, Вугледар та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 17 населених пунктів. Серед них – Времівка, Новопіль Донецької області та Ольгівське, Гуляйполе, Оріхів і Білогір’я Запорізької області.

На Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждало 27 населених пунктів Херсонської області, що знаходяться на правому березі річки Дніпро, включаючи Дудчани, Берислав, Веселе, Тягинку, Антонівку та Херсон.

Теми: Генштабвійнаавіабезпілотники
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