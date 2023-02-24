Силы обороны уничтожили российский вертолет и беспилотник "Ланцет" – Генштаб ВСУ

В годовщину вторжения в Украину Россия нанесла 18 авиационных ударов по Украине, а украинская авиация – 14 ударов, уничтожен российский ударный вертолет Ми-24 и БПлА "Ланцет".

Источник: оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 пятницы 24 февраля 2023 года

Дословно: "Идут триста шестьдесят шестые сутки российского широкомасштабного вторжения. Основные усилия Российская Федерация сосредоточивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, увеличивает численность личного состава.

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В течение суток противник нанес 18 авиационных ударов, из них 4 – барражирующими боеприпасами типа "Ланцет". Осуществил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня".

Детали: Украинская авиация за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также Силы обороны уничтожили 1 ударный вертолет Ми-24 и 1 БПлА "Ланцет".

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

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Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Сеньковка, Елино и Леонивка Черниговской области; Искриковщина, Волфино, Запселье и Мирополье Сумской области, а также подверг огневому воздействию 18 районов населенных пунктов на Харьковщине. Среди них – Лемищина, Александровка, Старица, Волчанск и Бологовка.

На Купянском и Лиманском направлениях противник провел несколько безуспешных наступательных действий. В частности, в районах Серебрянского лесничества и населенных пунктов Верхнекаменское и Роздоловка Донецкой области. Осуществил артиллерийские обстрелы по 14 районам населенных пунктов. Среди них – Гряниковка, Купянск, Берестовое Харьковской области и Диброва и Белогоровка на Луганщине.

На Бахмутском направлении противник продолжает атаковать позиции наших войск, совершил несколько безуспешных наступлений вблизи населенных пунктов Дубово-Васильевка, Берховка и Железнянское. Враг активно ведет воздушную разведку для корректировки огня артиллерии. Обстрелам подверглись 15 населенных пунктов, в частности, Спирное, Веселое, Дубово-Васильевка, Берховка, Бахмут и Озаряновка Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник вел наступление в районах населенных пунктов Первомайское, Невельское, Марьинка – успеха не имел. Артиллерийские обстрелы зафиксированы рядом с 16 населенными пунктами. В частности это – Авдеевка, Водяное, Золотая Нива, Марьинка, Угледар и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы 17 населенных пунктов. Среди них – Времовка, Новополь Донецкой области и Ольговское, Гуляйполе, Орехов и Белогорье Запорожской области.

На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадало 27 населенных пунктов Херсонской области, находящихся на правом берегу реки Днепр, включая Дудчаны, Берислав, Веселое, Тягинку, Антоновку и Херсон.