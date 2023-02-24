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У Чаплинці окупанти ввели триденну комендантську годину – Генштаб ЗСУ

Олена РощінаП'ятниця, 24 лютого 2023, 17:44
У Чаплинці окупанти ввели триденну комендантську годину – Генштаб ЗСУ
Чаплинка на мапі Google Maps

В окупованій Чаплинці Херсонської області росіяни ввели цілодобову комендантську годину з 23 до 25 лютого, ймовірно – перекидають техніку з Криму, а в Новій Каховці розквартировують російських військовослужбовців. 

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 24 лютого 2023 року

Дослівно: "В Чаплинці Херсонської області окупанти ввели цілодобову комендантську годину з 23 по 25 лютого поточного року. Причиною може бути перекидання військової техніки з тимчасово окупованої частини Автономної республіки Крим для укріплення лінії оборони".

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Деталі: У місті Нова Каховка Херсонської області противник проводить обхід помешкань місцевих жителів. В ході перевірки звіряють реєстрацію та документи права власності на житло. У разі їх відсутності, мешканців протягом тижня виселяють, а туди розквартировують військовослужбовців російських окупаційних військ.

Теми: Херсонська областьвійнаокупаціяГенштаб
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