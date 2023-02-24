Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Чаплинці окупанти ввели триденну комендантську годину – Генштаб ЗСУ

Олена РощінаП'ятниця, 24 лютого 2023, 18:44
Чаплинка на мапі Google Maps

В окупованій Чаплинці Херсонської області росіяни ввели цілодобову комендантську годину з 23 до 25 лютого, ймовірно – перекидають техніку з Криму, а в Новій Каховці розквартировують російських військовослужбовців. 

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 24 лютого 2023 року

Дослівно: "В Чаплинці Херсонської області окупанти ввели цілодобову комендантську годину з 23 по 25 лютого поточного року. Причиною може бути перекидання військової техніки з тимчасово окупованої частини Автономної республіки Крим для укріплення лінії оборони".

Деталі: У місті Нова Каховка Херсонської області противник проводить обхід помешкань місцевих жителів. В ході перевірки звіряють реєстрацію та документи права власності на житло. У разі їх відсутності, мешканців протягом тижня виселяють, а туди розквартировують військовослужбовців російських окупаційних військ.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Херсонська областьвійнаокупаціяГенштаб
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Маск назвав Революцію гідності "переворотом", в ОП порадили не читати російських газет

Міненерго США вважає, що Covid з’явився внаслідок витоку в лабораторії – WSJ

доповненоНа аеродромі "Мачулищі" в Білорусі чули вибухи, пошкоджено літак РФ – ЗМІ

фотоУ Польщі потрапили в ДТП 12 українців, п’ятеро госпіталізовані

Путін порозмірковував про розвал РФ й зникнення "росіян як народу"

У ГУР назвали одну зі стратегічних цілей українського контрнаступу

Усі новини...
Херсонська область
З артилерії по мирних домівках: росіяни вбили двох літніх людей на Херсонщині
Росіяни продовжують насильницьку паспортизацію на окупованому півдні – Генштаб
Окупанти влаштували облаву на своїх дезертирів в Херсонській області – Генштаб
Останні новини
19:16
У Конгресі США закликають адміністрацію Байдена надати Україні передові системи озброєнь
18:53
Глава Міноборони Іспанії: Путін чітко дав зрозуміти, що хоче продовжувати війну
18:45
Саудівська Аравія надасть Україні допомогу на 400 мільйонів доларів – Єрмак
18:33
У Китаї заявили про підготовку візиту керівництва ЄС
18:30
У Генштабі розповіли про втрати "вагнерівців" і мобілізованих окупантів на двох напрямках
18:20
Росіяни безуспішно намагалися наступати на кількох напрямках – зведення Генштабу
18:11
Країни Північної Африки нарощують імпорт російських нафтопродуктів – WSJ
18:04
Маск назвав Революцію гідності "переворотом", в ОП порадили не читати російських газет
17:35
відео, доповненоДо Зеленського приїхав гість із Саудівської Аравії
17:20
Берлін заперечив, що Україні пропонують оборонний пакт в обмін на початок переговорів з РФ
Усі новини...