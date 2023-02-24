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В Чаплинке оккупанты ввели трехдневный комендантский час – Генштаб ВСУ

Елена РощинаПятница, 24 февраля 2023, 18:44
Чаплинка на карте Google Maps

В оккупированной Чаплинке Херсонской области россияне ввели круглосуточный комендантский час с 23 по 25 февраля, вероятно – перебрасывают технику из Крыма, а в Новой Каховке расквартировывают российских военнослужащих. 

Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечернем обращении 24 февраля 2023 года

Дословно: "В Чаплинке Херсонской области оккупанты ввели круглосуточный комендантский час с 23 по 25 февраля текущего года. Причиной может быть переброска военной техники с временно оккупированной части Автономной республики Крым для укрепления линии обороны".

Детали: В городе Новая Каховка Херсонской области противник проводит обход помещений местных жителей. В ходе проверки сверяют регистрацию и документы права собственности на жилье. В случае их отсутствия, жителей в течение недели выселяют, а туда расквартировывают военнослужащих российских оккупационных войск.

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Темы: Херсонская областьвойнаоккупацияГенштаб
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