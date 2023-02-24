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Зеленський назвав тих, хто його розчарував за час війни

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 24 лютого 2023, 18:50
Володимир Зеленський, скриншот

Президент Володимир Зеленський на пресконференції 24 лютого відповів на питання щодо тих, хто його розчарував у власній команді за час повномасштабної агресії, про свої помилки та про найстрашніше враження від злочинів окупантів.

Джерело: президент на пресконференції  "Лютий. Рік незламності"

Пряма мова Зеленського: "Хто мене розчарував? Всі ті, хто поїхали 24 числа (лютого 2022 року – ред.). Всі ті, хто виїхали з Києва. Ті, хто виїжджав з міст, сіл, які повинні (були) керувати державою або охороняти її, битися за неї. Всі ці люди мене розчарували".

Деталі: Зеленський узагальнив відповідь щодо "своєї найбільшої помилки", зазначивши, що за час війни їх було достатньо. "Я щоденно роблю з ранку до ночі, я роблю вибір, і я жива людина, якби хто там не хотів. Я жива людина, і щоденно я, напевно, помиляюсь. Я впевнений, що я помиляюсь", - сказав президент.

За його словами, головне, щоб у нього, як у президента, не було "фатальних помилок". "Слава Богу, такої помилки не було", - зазначив він.

Також Зеленський сказав, що найстрашніше, що він побачив за час війни, це наслідки російської агресії у місті Буча Київської області. "Було дуже страшно за те, що таке ми побачили. Побачили реально, що диявол не десь там, він на землі", - підкреслив Зеленський.

Теми: ЗеленськийвійнаУкраїнаРосія
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