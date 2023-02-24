Зеленский назвал тех, кто его разочаровал за время войны

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции 24 февраля ответил на вопрос о тех, кто его разочаровал в собственной команде за время полномасштабной агрессии, о своих ошибках и о самом страшном впечатлении от преступлений оккупантов.

Источник: президент на пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости"

Прямая речь Зеленского: "Кто меня разочаровал? Все те, кто уехали 24 числа (февраля 2022 года - ред.). Все те, кто выехали из Киева. Те, кто выезжал из городов, сел, которые должны (были) управлять государством или охранять его, сражаться за него. Все эти люди меня разочаровали".

Детали: Зеленский обобщил ответ относительно "своей самой большой ошибки", отметив, что за время войны их было достаточно. "Я ежедневно делаю с утра до ночи, я делаю выбор, и я живой человек, если бы кто там не хотел. Я живой человек, и ежедневно я, наверное, ошибаюсь. Я уверен, что я ошибаюсь", - сказал президент.

По его словам, главное, чтобы у него, как у президента, не было "фатальных ошибок". "Слава Богу, такой ошибки не было", - отметил он.

Также Зеленский сказал, что самое страшное, что он увидел за время войны, это последствия российской агрессии в городе Буча Киевской области. "Было очень страшно за то, что такое мы увидели. Увидели реально, что дьявол не где-то там, он на земле", - подчеркнул Зеленский.