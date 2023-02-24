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Окрім Польщі, ще три європейські країни готові навчати українських пілотів на F-16 – Зеленський

"Європейська правда"П'ятниця, 24 лютого 2023, 18:52

Президент Володимир Зеленський заявив, що ще три європейські країни, окрім Польщі, висловили готовність розпочати тренування українських пілотів на винищувачах F-16.

Про це він сказав у п’ятниці на пресконференції з нагоди річниці повномасштабного вторгнення в Україну, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Сьогодні в мене була зустріч з прем’єр-міністром Польщі Моравецьким. Ми відкриваємо можливість навчання на F-16. У нас є реальне відчуття, що ще з трьома європейськими державами – не буду говорити, з якими – є можливість отримати ці навчання і літаки. Диму без вогню не буває, тому й навчання – деякий термін для цього потрібен. Ми хочемо пришвидшити ці процеси. Вони складні, але це і є комплексний захист неба", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше в п’ятницю прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна готова до навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Водночас він підкреслив, що це має бути узгоджене в межах більш широкої коаліції.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив упевненість, що питання надання Україні винищувачів буде вирішено. Раніше він заявляв, що Україна особливо зацікавлена у винищувачах зі США, Великої Британії, Франції та Німеччини.

Як відомо, наразі тільки Велика Британія розпочала підготовку українських пілотів на західних винищувачах.

Теми: винищувачівійнаЗеленський
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