Кроме Польши, еще три европейские страны готовы обучать украинских пилотов на F-16 – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что еще три европейские страны, кроме Польши, выразили готовность начать тренировки украинских пилотов на истребителях F-16.

Об этом он сказал в пятницу на пресс-конференции по случаю годовщины полномасштабного вторжения в Украину, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Сегодня у меня была встреча с премьер-министром Польши Моравецким. Мы открываем возможность обучения на F-16. У нас есть реальное ощущение, что еще с тремя европейскими государствами - не буду говорить, с какими - есть возможность получить эти учения и самолеты. Дыма без огня не бывает, поэтому и обучение - некоторый срок для этого нужен. Мы хотим ускорить эти процессы. Они сложные, но это и есть комплексная защита неба", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее в пятницу премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна готова к обучению украинских пилотов на истребителях F-16. В то же время он подчеркнул, что это должно быть согласовано в рамках более широкой коалиции.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что вопрос предоставления Украине истребителей будет решен. Ранее он заявлял, что Украина особенно заинтересована в истребителях из США, Великобритании, Франции и Германии.

Как известно, пока только Великобритания начала подготовку украинских пилотов на западных истребителях.