Президент: Ризик вторгнення РФ в інші країни реальний

Президент Володимир Зеленський вважає реальною загрозу вторгнення Росії в іншу державу на тлі провалів російського повномасштабного наступу в Україні й неминучій поразці.

Про це він сказав у п’ятницю на пресконференції з нагоди річниці повномасштабного вторгнення в Україну, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Я вважаю, що це можливо і це може статись. Чому? Президенту Путіну треба показувати успіх і перемоги. Успіху на полі бою в Україні не відбудеться – принаймні ми будемо боротись, якщо буде постачання (зброї)", – зазначив Зеленський.

"І всі розуміють, що він (новий наступ) може бути там, де є слабке місце і бажано, щоб це ще були ті держави, які мали вплив Москви ще за радянських часів, і там, де є ті чи інші негаразди, вже конфлікти, сеператні інституції", – пояснив він.

Як приклад глава держави навів ситуацію з Молдовою, де, за даними української сторони, Росія планувала здійснити переворот.

"Зараз вони (Росія) вкидують, що ситуація на "контактній лінії" Придністров’я і України – на цьому кордоні, кажуть, бачать якісь непорозуміння, там є постріли. І вони закидують інформацію, що Україна збирається зайти на територію Трансністрії (Придністров’я)", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна поважає територіальну цілісність і суверенітет Молдови та вважає Придністров’я частиною молдовської території.

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Нагадаємо, 23 лютого міноборони Росії двічі заявляло, що українські сили найближчим часом нібито планують влаштувати збройну провокацію в Придністров'ї. Влада Молдови та України це заперечувала.

Міноборони Молдови 24 лютого спростувало заяву російського військового відомства про нібито підготовку Україною провокації в Придністров'ї.