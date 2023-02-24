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Президент: Риск вторжения РФ в другие страны реальный

"Европейская правда"Пятница, 24 февраля 2023, 18:32

Президент Владимир Зеленский считает реальной угрозу вторжения России в другое государство на фоне провалов российского полномасштабного наступления в Украине и неизбежного поражения.

Об этом он сказал в пятницу на пресс-конференции по случаю годовщины полномасштабного вторжения в Украину, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Я считаю, что это возможно и это может произойти. Почему? Президенту Путину надо показывать успех и победы. Успеха на поле боя в Украине не произойдет - по крайней мере мы будем бороться, если будут поставки (оружия)", - отметил Зеленский.

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"И все понимают, что оно (новое наступление) может быть там, где есть слабое место и желательно, чтобы это еще были те государства, которые имели влияние Москвы еще в советское время, и там, где есть те или иные проблемы, уже конфликты, сеператные институты", - пояснил он.

В качестве примера глава государства привел ситуацию с Молдовой, где, по данным украинской стороны, Россия планировала осуществить переворот.

"Сейчас они (Россия) вбрасывают, что ситуация на "контактной линии" Приднестровья и Украины - на этой границе, говорят, видят какие-то недоразумения, там есть выстрелы. И они забрасывают информацию, что Украина собирается зайти на территорию Транснистрии (Приднестровья)", - сказал Зеленский.

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Президент подчеркнул, что Украина уважает территориальную целостность и суверенитет Молдовы и считает Приднестровье частью молдавской территории.

Напомним, 23 февраля минобороны России дважды заявляло, что украинские силы в ближайшее время якобы планируют устроить вооруженную провокацию в Приднестровье. Власти Молдовы и Украины это отрицали.

Минобороны Молдовы 24 февраля опровергло заявление российского военного ведомства о якобы готовящейся Украиной провокации в Приднестровье.

Темы: РосcиявойнамирЗеленский
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