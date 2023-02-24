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Зеленський про Крим і перемогу: Навіть не хочу думати, що за рік буде так, як зараз

Олена РощінаП'ятниця, 24 лютого 2023, 20:05
Володимир Зеленський на пресконференції 24.02.2023, фото Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський не обіцяє, що Крим буде деокуповано впродовж 2023 року, але він сподівається, що за рік в Україні вже не буде війни. 

Джерело: Володимир Зеленський на пресконференції в річницю російського вторгнення, 24 лютого 2023 року

Деталі: Зеленського запитали, які шанси на те, що українці "Крим цього року можуть повернути фізично". 

Президент відповів: "Кожна людина в Україні дуже хоче, щоб кожен наступний крок був вирішальним, останнім, переможним. І дуже часто хтось не витримує і емоційно у спілкуванні з пресою це говорить (про терміни повернення всіх територій – ред.)... Іноді це помилково". 

На думку Зеленського, цього "не можна пробачати", але можна зрозуміти: так хочеться перемогти, закінчити війну і "все повернути": щоб були живі й повернулися додому військові, щоб нормальне життя повернулося.

Пряма мова: "Цього замало – замало цих емоцій, замало хотіти й говорити, треба працювати. 

Відповідаючи на терміни і кроки, я можу сказати тільки одне: "Все залежить від нас"... 

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Є військові кроки, ми до них готуємося. Ми готові морально. Ми готуємося технічно: зброєю, посиленням, формуванням бригад наступу, різної категорії і різного характеру (підготовка). Відправляємо людей на навчання – не тільки в Україні, на майданчиках інших держав. Тому що зброя іншого зразка – і ми повинні бути готові. 

А далі будуть відповідні справедливі деокупаційні кроки. І дай Бог нам, щоб вони були вдалі". 

Деталі: Зеленського спитали, що може завадити здобути перемогу до 24 лютого 2024 року.

Президент відповів, що для перемоги важлива єдність. 

Пряма мова: "Якщо недостатньо зброї, набоїв, снарядів – то ми, звісно, можемо програти. Але головне, що ми будемо втрачати наших людей. Це буде ще одним викликом для нашої країни. Найбільша проблема, яка може статися, – слабкість всередині нашої країни. 

Я навіть не хочу думати про те, що наступного року 24 лютого ми будемо в такій же ситуації, як зараз. Це було б жахливо. Я не хочу про таке думати. І ви забудьте. Нам треба бути впевненими. Ми переможемо.

Де наші літаки "Тайфун"? Спитайте мого друга Ріші (Сунака – ред.)". 

Теми: ЗеленськийвійнадеокупаціяКрим
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