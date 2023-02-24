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Зеленський про Крим і перемогу: Навіть не хочу думати, що за рік буде так, як зараз

Олена РощінаП'ятниця, 24 лютого 2023, 19:05
Зеленський про Крим і перемогу: Навіть не хочу думати, що за рік буде так, як зараз
Володимир Зеленський на пресконференції 24.02.2023, фото Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський не обіцяє, що Крим буде деокуповано впродовж 2023 року, але він сподівається, що за рік в Україні вже не буде війни. 

Джерело: Володимир Зеленський на пресконференції в річницю російського вторгнення, 24 лютого 2023 року

Деталі: Зеленського запитали, які шанси на те, що українці "Крим цього року можуть повернути фізично". 

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Президент відповів: "Кожна людина в Україні дуже хоче, щоб кожен наступний крок був вирішальним, останнім, переможним. І дуже часто хтось не витримує і емоційно у спілкуванні з пресою це говорить (про терміни повернення всіх територій – ред.)... Іноді це помилково". 

На думку Зеленського, цього "не можна пробачати", але можна зрозуміти: так хочеться перемогти, закінчити війну і "все повернути": щоб були живі й повернулися додому військові, щоб нормальне життя повернулося.

Пряма мова: "Цього замало – замало цих емоцій, замало хотіти й говорити, треба працювати. 

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Відповідаючи на терміни і кроки, я можу сказати тільки одне: "Все залежить від нас"... 

Є військові кроки, ми до них готуємося. Ми готові морально. Ми готуємося технічно: зброєю, посиленням, формуванням бригад наступу, різної категорії і різного характеру (підготовка). Відправляємо людей на навчання – не тільки в Україні, на майданчиках інших держав. Тому що зброя іншого зразка – і ми повинні бути готові. 

А далі будуть відповідні справедливі деокупаційні кроки. І дай Бог нам, щоб вони були вдалі". 

Деталі: Зеленського спитали, що може завадити здобути перемогу до 24 лютого 2024 року.

Президент відповів, що для перемоги важлива єдність. 

Пряма мова: "Якщо недостатньо зброї, набоїв, снарядів – то ми, звісно, можемо програти. Але головне, що ми будемо втрачати наших людей. Це буде ще одним викликом для нашої країни. Найбільша проблема, яка може статися, – слабкість всередині нашої країни. 

Я навіть не хочу думати про те, що наступного року 24 лютого ми будемо в такій же ситуації, як зараз. Це було б жахливо. Я не хочу про таке думати. І ви забудьте. Нам треба бути впевненими. Ми переможемо.

Де наші літаки "Тайфун"? Спитайте мого друга Ріші (Сунака – ред.)". 

Теми: ЗеленськийвійнадеокупаціяКрим
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