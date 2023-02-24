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Зеленский о Крыме и победе: Даже не хочу думать, что через год будет так, как сейчас

Елена РощинаПятница, 24 февраля 2023, 20:05
Владимир Зеленский на пресс-конференции 24.02.2023, фото Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский не обещает, что Крым будет деоккупирован в течение 2023 года, но он надеется, что через год в Украине уже не будет войны.

Источник: Владимир Зеленский на пресс-конференции в годовщину российского вторжения, 24 февраля 2023 года

Детали: Зеленского спросили, каковы шансы на то, что украинцы "Крым в этом году могут вернуть физически". 

Президент ответил: "Каждый человек в Украине очень хочет, чтобы каждый следующий шаг был решающим, последним, победным. И очень часто кто-то не выдерживает и эмоционально в общении с прессой это говорит (о сроках возвращения всех территорий – ред.)... Иногда это ошибочно". 

По мнению Зеленского, этого "нельзя прощать", но можно понять: так хочется победить, закончить войну и "все вернуть": чтобы были живы и вернулись домой военные, чтобы нормальная жизнь вернулась.

Прямая речь: "Этого мало – мало этих эмоций, мало хотеть и говорить, надо работать. 

Отвечая на сроки и шаги, я могу сказать только одно: "Все зависит от нас"... 

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Есть военные шаги, мы к ним готовимся. Мы готовы морально. Мы готовимся технически: оружием, усилением, формированием бригад наступления, разной категории и разного характера (подготовка). Отправляем людей на обучение – не только в Украине, на площадках других государств. Потому что оружие другого образца – и мы должны быть готовы. 

А дальше будут соответствующие справедливые деоккупационные шаги. И дай Бог нам, чтобы они были успешны". 

Детали: Зеленского спросили, что может помешать одержать победу до 24 февраля 2024 года.

Президент ответил, что для победы важно единство. 

Прямая речь: "Если недостаточно оружия, патронов, снарядов – то мы, конечно, можем проиграть. Но главное, что мы будем терять наших людей. Это будет еще одним вызовом для нашей страны. Самая большая проблема, которая может произойти, – слабость внутри нашей страны. 

Я даже не хочу думать о том, что в следующем году 24 февраля мы будем в такой же ситуации, как сейчас. Это было бы ужасно. Я не хочу о таком думать. И вы забудьте. Нам надо быть уверенными. Мы победим.

Где наши самолеты "Тайфун"? Спросите моего друга Риши (Сунака – ред.)".

Темы: ЗеленскийвойнадеоккупацияКрым
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