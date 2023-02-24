ЄС знову не зміг затвердити новий пакет санкцій проти РФ – ЗМІ

Постійні представники держав-членів Європейського Союзу в Брюсселі знову не змогли узгодити десятий пакет санкцій проти Росії в п’ятницю – день, коли обмеження вже мали набути чинності.

Як повідомляє "Європейська правда", про це з посиланням на джерела пише агентство Reuters.

Переговори третій день поспіль застрягли на питанні торгівлі каучуком із Росією. Польща, як повідомляється, відхилила вимогу Італії щодо послаблення нових обмежень на імпорт каучуку.

За даними Reuters, Польща заявила, що запропоновані обмеження на імпорт російського каучуку до ЄС передбачають настільки велику квоту вилученого імпорту й настільки тривалі перехідні періоди, що не матимуть жодного ефекту на практиці.

Нагадаємо, Європейський Союз у четвер не зміг підписати довгоочікуваний десятий пакет санкцій проти Росії через заперечення Польщі проти запропонованих обмежень на імпорт синтетичного каучуку, які, на її думку, є недостатньо жорсткими.

Раніше високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель висловив упевненість, що десятий пакет санкцій проти Росії буде ухвалено до 24 лютого - річниці повномасштабного вторгнення в Україну.

За даними ЗМІ, у новому пакеті санкцій ЄС передбачені обмеження щодо понад 60 російських посадовців і політиків, деякі з яких вважаються причетними до кампанії з примусового вивезення українських дітей до Росії.