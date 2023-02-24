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ЄС знову не зміг затвердити новий пакет санкцій проти РФ – ЗМІ

"Європейська правда"П'ятниця, 24 лютого 2023, 19:35
ЄС знову не зміг затвердити новий пакет санкцій проти РФ – ЗМІ
Заклик до санкцій, фото Getty Images

Постійні представники держав-членів Європейського Союзу в Брюсселі знову не змогли узгодити десятий пакет санкцій проти Росії в п’ятницю – день, коли обмеження вже мали набути чинності.

Як повідомляє "Європейська правда", про це з посиланням на джерела пише агентство Reuters.

Переговори третій день поспіль застрягли на питанні торгівлі каучуком із Росією. Польща, як повідомляється, відхилила вимогу Італії щодо послаблення нових обмежень на імпорт каучуку.

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За даними Reuters, Польща заявила, що запропоновані обмеження на імпорт російського каучуку до ЄС передбачають настільки велику квоту вилученого імпорту й настільки тривалі перехідні періоди, що не матимуть жодного ефекту на практиці.

Нагадаємо, Європейський Союз у четвер не зміг підписати довгоочікуваний десятий пакет санкцій проти Росії через заперечення Польщі проти запропонованих обмежень на імпорт синтетичного каучуку, які, на її думку, є недостатньо жорсткими.

Раніше високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель висловив упевненість, що десятий пакет санкцій проти Росії буде ухвалено до 24 лютого - річниці повномасштабного вторгнення в Україну.

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За даними ЗМІ, у новому пакеті санкцій ЄС передбачені обмеження щодо понад 60 російських посадовців і політиків, деякі з яких вважаються причетними до кампанії з примусового вивезення українських дітей до Росії.

Теми: ЄСРосіясанкції
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