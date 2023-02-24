ЕС снова не смог утвердить новый пакет санкций против РФ - СМИ

Постоянные представители государств-членов Европейского Союза в Брюсселе снова не смогли согласовать десятый пакет санкций против России в пятницу - день, когда ограничения уже должны были вступить в силу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом со ссылкой на источники пишет агентство Reuters.

Переговоры третий день подряд застряли на вопросе торговли каучуком с Россией. Польша, как сообщается, отклонила требование Италии по ослаблению новых ограничений на импорт каучука.

По данным Reuters, Польша заявила, что предложенные ограничения на импорт российского каучука в ЕС предусматривают настолько большую квоту изъятого импорта и настолько длительные переходные периоды, что не будут иметь никакого эффекта на практике.

Напомним, Европейский Союз в четверг не смог подписать долгожданный десятый пакет санкций против России из-за возражений Польши против предложенных ограничений на импорт синтетического каучука, которые, по ее мнению, являются недостаточно жесткими.

Ранее высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель выразил уверенность, что десятый пакет санкций против России будет принят до 24 февраля - годовщины полномасштабного вторжения в Украину.

По данным СМИ, в новом пакете санкций ЕС предусмотрены ограничения в отношении более 60 российских чиновников и политиков, некоторые из которых считаются причастными к кампании по принудительному вывозу украинских детей в Россию.